AJet’in İstanbul-Rotterdam seferleri başladı

19:4922/02/2026, Pazar
IHA
Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika’da uçuş ağını kararlılıkla genişleten AJet’in yeni hattı, iki ülke arasındaki diplomatik temaslara, turizm ve ticaret hacmine katkı sağlayacak.
Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Rotterdam’a sefer başlattı. Haftada 4 gün yapılacak uçuşların ilkinde uçak, Rotterdam The Hague Havalimanı’nda su takı ile karşılandı.

İstanbul’dan Amsterdam’a seferleri olan AJet’in Hollanda’daki ikinci destinasyonu Rotterdam oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan uçak, 3 saat 40 süren yolculuğun ardından Rotterdam The Hauge Havalimanı’nda havacılık geleneği olarak su takı ile karşılandı. Rotterdam’da yapılan törene Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, Turizm Müşaviri Pınar Bilgen Ermiş, AJet üst yönetimi ve havalimanı yöneticileri katıldı.

AJet, İstanbul’dan Rotterdam’a pazartesi, perşembe, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 gün sefer düzenleyecek. Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika’da uçuş ağını kararlılıkla genişleten AJet’in yeni hattı, iki ülke arasındaki diplomatik temaslara, turizm ve ticaret hacmine katkı sağlayacak.


