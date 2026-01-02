Yeni Şafak
AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Kepme: Sosyal destekler gönüllülük ve koordinasyonla yürütüldü

AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Filiz Kepme

AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Filiz Kepme, 2025 yılı boyunca kent genelinde yürütülen sosyal destek çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kepme, 2025 yılı içerisinde Adana’nın farklı ilçelerinde gerçekleştirilen hane ziyaretleri, sosyal dayanışma buluşmaları ve dezavantajlı gruplara yönelik destek organizasyonlarının gönüllülük esası ve güçlü bir koordinasyon anlayışıyla sürdürüldüğünü ifade etti.

AK Parti Adana teşkilatının sosyal politikalar alanındaki çalışmalarında yaşlılar, engelli bireyler, şehit yakınları ve gaziler, dar gelirli aileler ile eğitim çağındaki çocukların öncelikli gruplar arasında yer aldığını belirten Kepme, sosyal destek faaliyetlerinin toplumun farklı kesimlerine doğrudan temas edecek şekilde planlandığını söyledi.


“Saha ve koordinasyon” vurgusu

Sosyal yardım çalışmalarının yalnızca ayni desteklerle sınırlı kalmadığını vurgulayan Kepme, vatandaşlara yönlendirme, danışmanlık ve kamu hizmetlerine erişim konusunda da bilgilendirme yapıldığını kaydetti. Bu süreçte ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin önemine dikkat çeken Kepme, sosyal destek mekanizmalarının ihtiyaca göre şekillenen bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini dile getirdi.


2025 yılında aile odaklı sosyal hizmet anlayışının hem ulusal hem de yerel ölçekte daha görünür hale geldiğini ifade eden Kepme, “Aile Yılı” kapsamında Adana’da kamu kurumları ve yerel paydaşlarla yürütülen farkındalık ve iş birliği çalışmalarının toplumda karşılık bulduğunu belirtti.


Ramazan ayında dayanışma öne çıktı

Filiz Kepme, yıl içerisinde özellikle Ramazan ayında sosyal politikalar alanında yoğun bir çalışma programı yürütüldüğünü belirterek, gıda, giyim ve temel ihtiyaç desteklerinin yanı sıra mahalle ziyaretleriyle talep ve ihtiyaçların yerinde tespit edildiğini aktardı.


AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından Adana’da gerçekleştirilen genişletilmiş istişare ve değerlendirme toplantılarında da, teşkilat çalışmalarının eş güdüm içerisinde yürütülmesinin öneminin vurgulandığını ifade etti.


2026 hedefleri açıklandı

2026 yılına ilişkin hedeflerini de paylaşan Kepme, önümüzdeki dönemde sosyal politikalarda üç ana başlığa odaklanacaklarını belirtti. Buna göre erişilebilirlik ve hızlı yönlendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi, dezavantajlı gruplara yönelik kapsayıcı politikaların artırılması ve yerel paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alacak.

