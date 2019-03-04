​AK Parti Bahçelievler’de seçmenle buluşuyor

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesi çalışmalarına hız veren AK Parti Bahçelievler İlçe Teşkilatı, bin 236 sandık başkanıyla birlikte 11 mahallede seçmenin nabzını tuttu. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sevgi Yiğit, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Küçükoğlu’nun da iştirak ettiği çalışmalara, Ak Parti İlçe Başkanı Av. Ramazan Açıkgöz, ilçe genelinde bulunan Seçim İrtibat Büroları’nı (SKM) ziyaret ettikten sonra gezerek seçmenlerle bir araya geldi.

Teşkilat mensupları AK Parti’nin belediyecilik başarılarını seçmenlere anlatarak Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Dr. Hakan Bahadır ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için destek talebinde bulundu.

GÖREVİMİZ GÖNÜLLER KAZANMAK

AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Av. Ramazan Açıkgöz, “Bahçelievler, İstanbul’un en büyük ilçelerinden biri. 600 bin nüfusa ve 422 bin seçmene sahip. Bu nedenle yaptığımız çalışmalarda seçmenlerimizin tümüne ulaşmayı, hepsinin elini sıkıp gönüllerini kazanmayı kendimize görev edindik ve bu hususta da oldukça titiz bir çalışma yürütüyoruz. Tıpkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız. 31 Mart günü bir kez daha zafer kazanarak, AK Parti belediyeciliği Bahçelievler’de devam edecek” şeklinde konuştu.