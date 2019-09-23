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POLİTİKA

AK Parti Başkanvekili Muş CHP'nin IMF ile görüşmesini değerlendirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş; CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile İyi Parti'li eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın İstanbul’da IMF yetkilileriyle gizli görüşmesini değerlendirdi. Muş, "Neden gizli tutuldu? CHP'ye gelecek için rol mü biçiliyor" dedi.

Haber Merkezi IHA
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP ve İYİ Parti’nin Uluslararası Para Fonu ile görüşmesine yönelik olarak, “CHP görüşme yapabilir ama bunu niye gizli yapıyor, neden otel odalarında gizli kapaklı yapıyor ve milletten saklanıyor. Yine aynı şekilde burada neler konuşuldu, Türkiye’nin önümüzdeki süreçleriyle ilgili CHP’ye bir rol mü biçiliyor, İYİ Parti’ye bir rol mü biçiliyor, toplumdan bilinçli olarak saklandı” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, TBMM’de gazetecilere yeni kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Muş, Gümrük Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin teklif vereceklerine belirterek, teklifin 20 maddeden oluştuğunu aktardı. Muş, “Gümrük Kanunu’nun idari para cezaları ilişkin usul ve para cezaları günümüz ekonomik koşulları dikkate alınarak güncellenmektedir. Gümrük mevzuatına aykırı fiillere yönelik mükerrer ceza uygulamasının önüne geçilecek. Gümrük mevzuatına aykırı hareket edenler idare tarafından tespit edilmeden gelmeleri halinde uygulanacak cezalarda indirim söz konusu. Tasfiye edilecek malzemeler, ürünlerle ilgili 30 günlük süre veriliyor. Bu 30 günlük süre içinde ithalatçı firma menşeine ya da başka bir ülkeye ihraç etmesi durumunda tasfiyeden vazgeçilecek. Gümrük işleminden doğan vergilerin alınabilmesi için firmalardan bu işlemlere bahse konu firmalardan tahakkuk edilecek verginin yüzde 20 daha fazlasını teminat mektubu veriliyordu, bunun ortadan kaldırılmasına öngörüyoruz. Gümrük cezalarında uzlaşma başvuru süresi genişletiliyor” ifadelerini kullandı.

CHP ve İYİ Parti heyetlerinin Uluslararası Para Fonu ile görüşmesine ilişkin olarak Muş, “CHP görüşme yapabilir ama bunu niye gizli yapıyor, neden otel odalarında gizli kapaklı yapıyor ve milletten saklanıyor. Yine aynı şekilde burada neler konuşuldu, Türkiye’nin önümüzdeki süreçleriyle ilgili CHP’ye bir rol mü biçiliyor, İYİ Parti’ye bir rol mü biçiliyor, toplumdan bilinçli olarak saklandı. Kemal beyin geçenlerde yaptığı açıklama söz konusu. Türkiye ekonomik nedenlerden dolayı bir erken seçime gidecek diye bir iddiası var. Böyle bir gündemimiz yok. Bu açıklamayı yaptığı süreçte kendilerine bir rol mu biçiliyor? IMF ile birlikte ortak hareket mi edecekler? Bunu kamuoyuna izah etmeleri gerekiyor” dedi.

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Yargı paketine ceza indirimi

Yargı paketine ilişkin soruya Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile görüştüğünü belirtti. Muş, “İYİ Parti ile görüşeceğiz. Akabinde teklifin nihai halinin getirip, Meclis Başkanlığı’na sunacağız. Bizim asmacımız diğer partilerin de görüşlerini alıp, teklife son halini verip bu hafta içerisinde Meclis Başkanlığı’na sunmak şeklinde olacaktır” şeklinde konuştu.

  • Yargı paketinde ceza indirimine ilişkin soruya Muş, İnfaz Kanunu’na ilişkin hükümler olmadığını ifade etti. Muş, “İnfaz Yasası ile alakalı ayrı bir düzenleme olacak. Onun üzerinde de çalışıyoruz. Onu da en kısa süre içerisinde tamamlayıp, kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.

FETÖ Borsası iddialarına ilişkin soruya Muş, “Bu tartışmaları ortaya atan daha çok CHP ile ortak hareket eden bazı gazeteler ve yazarları görüyoruz. Bu tartışmaları Abdülhamit beyin konuştuklarını, söylediklerini bağlamından koparılmak suretiyle farklı mecralara çekilerek, başka bir tartışma oluşturan Abdülhamit bey değil, CHP’ye yakın medya organları, belli yazarların yaptığı tartışmalardır. Bakanımız Kabine’deki herhangi birine kastı vardır, ne partimiz içinde birine kastı vardır, ne de toplumda herhangi birine kastı vardır” diye konuştu.

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