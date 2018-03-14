AK Parti heyeti MHP Kurultayı'na katılacak TBMM'de Seçim İttifakı'na dair maddelerin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP'yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadrolarının da şekilleneceği kurultayı izlemek üzere AK Parti'den bir heyet görevlendirdiği öğrenildi. Heyet, hafta sonu kurultayı yerinde takip edecek.

Haber Merkezi 14 Mart 2018, 10:08 Son Güncelleme: 14 Mart 2018, 12:18 AA