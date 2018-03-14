GündemAK Parti heyeti MHP Kurultayına katılacak
POLİTİKA

AK Parti heyeti MHP Kurultayı'na katılacak

TBMM'de Seçim İttifakı'na dair maddelerin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP'yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadrolarının da şekilleneceği kurultayı izlemek üzere AK Parti'den bir heyet görevlendirdiği öğrenildi. Heyet, hafta sonu kurultayı yerinde takip edecek.

Haber MerkeziAA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli.

AK Parti, hafta sonu yapılacak MHP'nin 12. Büyük Kurultayı'na 'güçlü' temsil heyeti gönderme kararı aldı.

Kurultayda, AK Parti'yi Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan oluşan üç kişilik heyet temsil edecek.

MHP'nin 18 Mart Pazar günü gerçekleştireceği 12. Büyük Kurultayı'na AK Parti'den bugüne kadarki en üst düzeyde ve kalabalık katılım olacak.

  • Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP'yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadrolarının da şekilleneceği kurultayı izlemek üzere, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı başkanlığında üç kişilik bir heyet görevlendirdiği öğrenildi.
  • Heyette, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop ve AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı da yer alacak.

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