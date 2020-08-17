AK Parti İzmir İl Başkanı'ndan yeni aktarma sistemine tepki: Ulaşımda 90 dakika sistemine geri dönülsün

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulaşım fiyatlandırmasını değiştirdi. Buna göre, toplu ulaşımdaki ilk biniş ücretleri, tam tarifede 3,56 TL'den 3,46 TL'ye çekilirken, ilk 90 dakika ücretsiz aktarmalar kaldırılıp, birinci ve ikinci aktarmaların her biri için 50'şer kuruş ödenecek.

İzmir AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise su zammı ve toplu taşımada ücretsiz aktarmanın değişmesi ile ilgili bir basın açıklaması düzenledi. Çiğli'deki Egekent Aktarma Merkezi'ndeki basın toplantısına AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcıları Dilaver Kişili, Furkan Katmerci, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Çiğli Belediye Meclisi Ak Parti Grup Başkan Vekili Hüsnü Boztepe, meclis üyeleri ve il yöneticileri katıldı.

GÜNDEM İzmirli isyanda: Toplu ulaşıma yüzde 5,6 zam

‘2008’DEN BERİ İŞLEYEN SİSTEM ORTADAN KALDIRILDI’

Yapılan değişikliklerin teknik detaylarını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "Geçen hafta Cuma günü yapılan meclis oturumunda ESHOT zamları görüşüldü. Kritik husus, 90 dakikalık aktarma sisteminin fiilen ortadan kaldırıyor olmasıydı. İlk binişlerde 3.56 TL'lik fiyatın 3.46 TL'ye indirilmesi ama hemen arkasından İzmir'deki halkın büyük bir bölümünün kullanıyor olduğu aktarma sistemine, ilk aktarmada 50 kuruş, ikince aktarmada da 50 kuruş, toplamda 90 kuruşluk bir zam yapıldığını biliyoruz.

DHA İzmir AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli açıklama yaptı.

Kümülatif olarak bakıldığında, Tunç Soyer'in göreve geldiği günden bu yana, 1 yıl henüz dolmadan yapılan zam oranlarına bakalım. 60 yaş üstü ve öğretmenlere yönelik olarak yüzde 60'a varan bir zam yapıldığını biliyoruz. 2019 Kasım ayında yapılan ve son yapılan zamla birlikte birinci aktarmada yüzde 40, ikinci aktarmada yüzde 49 zam oranları söz konusu. 2008 yılından bu yana tıkır tıkır işleyen, hiçbir problemi olmayan ve İzmirlinin takdir ettiği ücretsiz aktarma sistemi, geçen cuma günü itibariyle AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ret oylarına rağmen ortadan kaldırıldı" dedi.

REKLAM

OYNAT 01:00 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti grubunu salondan atmakla tehdit etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Belediye Meclisi'nde İzmir'in meselelerini konuşan AK Parti grubunu salondan dışarı atmakla tehdit etti. Bununla yetinmeyen Soyer, 'bazılarına demokrasi bol geliyor' diye çıkıştı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

'90 DAKİKA UYGULAMASININ KALDIRILMASI YANLIŞ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise, 90 dakika uygulamasının kaldırılmasını yanlış bulduklarına söyleyip, "12 yıldır tıkır tıkır işleyen sistem neden değişiyor? Gerekçeleri pandemi döneminde ESHOT'un 225 milyon lira zarar ettiği. O zaman açıkça ve mertçe İzmirlilere zam yapıldığı açıklanmalıydı. Pandemi de Türkiye'de genel olarak sıkıntılar oluştu. Biz iktidar olarak bunları nasıl telafi ettiysek, Büyükşehir Belediyesi de başka yollarla bu zararlarını telafi ederdi. Arka sıradakilerden bunu çıkartmaya gerek yok.

Göreve gelirken ‘İzmir'in nimetlerinden bugüne kadar arka sıradakiler pay alamadı’ diyorsunuz; ilk icraatınız gidip şatoya yerleşmek oluyor. Arkasından geliyorsunuz suya zam yapıyorsunuz ve vatandaşın ulaşımda en önemli tasarruf kısmını iptal ediyorsunuz. Sayın Aziz Kocaoğlu dönemindeki en başarılı icraatlarından biriydi. Süratle eski sisteme geri dönülsün. Bu zam geri alınsın ve arka sıradakilere artık kulak verin Sayın Soyer. Reklamla, aşk, çiçek ve böcekle değil arka sıradakilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılayın. Onlara suyu verin, ulaşımda onları mağdur etmeyin" diye konuştu.

GÜNDEM İzmirlileri isyan ettiren toplu taşıma kararı: #90DakikamaDokunma

'SAYIN SOYER'İ SÖZDE DEĞİL ÖZDE DEMOKRAT OLMAYA DAVET EDİYORUM'

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde geçen hafta çok üzücü bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Sürekli, şunları söyledi:

"Belediye Başkanı Tunç Soyer ilk önce bir arkadaşımızı dışarı çıkarmaya çalıştı. Arkasından gerekirse grubu da dışarı çıkartacağını söyledi. Bu hakikaten sayın Başkan Soyer'e yakışmayan, büyükşehir belediye başkanına yakışmayan anti demokratik bir tutum. Bir meclis üyesini, bir meclis grubunu dışarı atmak ne demektir? Arkasından, 'hadsiz' kelimesini kullanarak bazı ithamlarda bulundu. Bunu şiddetle kınıyoruz. Biz İzmirlilerin takdirine bırakıyoruz. Kim hangi sıfatı taşıyor, İzmirliler takdir etsinler. Bu olayı kınıyoruz ve takipçisi olacağız. Meclis toplantısında böyle bir olayın tekrar yaşanmamasını diliyoruz. Ben de bizzat meclislerdeki yerimi alacağım.

Sayın Soyer'i sözde değil özde demokrat olmaya çağırıyoruz. Acaba Sayın Soyer'in bu tutumunun altında yatan gerçek neden nedir? Gerçek neden şudur; geçtiğimiz hafta halkın en önemli ihtiyaçları konusunda iki büyük zam yaptı. Birincisi, olmayan suyun zammını yaptı. Bunu daha sonraki açıklamalarımızda konuşacağız. Diğeri de ulaşımda zam. 12 yıldır oturmuş sistemi hiçe saydı, bozdu, dağıttı ve zam yaptı.

Bu konuya kendisine gelen tepkilerden dolayı kendisi de rahatsız oldu ve bu ruh haline büründü ve bu davranışları sergiledi. Bu doğru bir ruh hali değil, derhal yaptığı yanlışlardan dönsün. Bugün özellikle bu aktarma merkezinde açıklama yapıyoruz. Aktarmadaki zam düzenlemesinden geri dönmesini talep ediyoruz, takipçisi olacağız."

REKLAM

GÜNDEM CHP'li ilçelerde özel kalem saltanatı!

'TAVRIMIZDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK'

Basın mensuplarının İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisindeki uzlaşı ikliminin bozulup, bozulmadığı konusundaki bir soruya Sürekli, "İplerin kopup kopmaması onların elinde. Bizim tavrımızda bir değişiklik yok. Biz aynı etkin, yapıcı, İzmir'in lehine olan faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İzmir'in lehine görmediğimiz hususlarda da ikaz ediyoruz ve ret oyu veriyoruz. Bunu kamuoyuna taşıyoruz.

Kendileri bulundukları ruh halinden ötürü değişik bir tavra girdiler. Bu tavrı kabul etmiyoruz. Yaşadığımız pandemi sürecinden sonra dünyada ekonomide yaşanan sıkıntılar var ama en az etkilenen ülke Türkiye. Vatandaşın lehine olan birçok düzenleme yapıldı, önlemler alındı. Biz pandemi sürecinde en çok vatandaşını düşünen iktidarız.

Özellikle ulaşım, su gibi temel ihtiyaçlarda belediyenin bunu zamla telafi etmesini anlamıyoruz. Özellikle örtülü bir zamla ve vatandaşın aklıyla alay edercesine yapılıyor. '90 dakikayı 120 dakikaya çıkardık' savıyla bu zammı kabul etmemiz de mümkün değil. Toplumun düşüncelerini takip ediyorum. Ben inanıyorum ki bu yanlıştan dönülecek" diye yanıt verdi.

EKONOMİ İzmir'de suya yüzde 11,7 zam

'AÇIKLAMALARIMIZI KONUYLA İLGİLİ YERLERDE YAPACAĞIZ'

Bir ilki başlatarak aktarma konusuyla ilgili açıklamayı bir aktarma merkezinde yaptıklarını anlatan Sürekli, "Aktarmayla ilgili en çok mağdur olan vatandaşlarımızın en çok kullandığı otobüs duraklarında, aktarma merkezinde bu basın toplantısını yapıyoruz. Arka sıralardan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bunun dışında da suyla ilgili mağdur olan, bu sene susuzluk çeken bir ilçemizde açıklamalarımızı yapacağız. Arkasından, imar düzenlemeleriyle ilgili sıkıntılı hususlar var, o yerlerde açıklamalarımızı yapacağız" dedi.



FOTOĞRAF 8 Koronavirüs salgınının ardından yüksek su faturaları ile karşılaşan İzmirliler, duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar pandemi sürecinde 2 aylık faturayı internet üzerinden ödemelerine rağmen, yeniden 3 aylık fatura ile karşılaştıklarını söyledi. Salgın nedeni ile geçen nisan ayında İZSU, iş yerleri, sanayi kuruluşları ve turistik tesisler gibi konut dışı aboneler için, sayaç okuma işlemi yapılıncaya kadar ödeme çıkartılmayacağını, konut amaçlı kullanımlar içinse abonenin su tüketiminin en düşük olduğu ocak, şubat ve mart aylarının baz alınarak faturaların tahakkuk ettirileceğini açıklamıştı. Vatandaşlardan Hayrettin Ertaş (37), gelen su faturaları nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşandığını belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine konunun araştırılmasına yönelik çağrıda bulundu. Yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi gerektiğini söyleyen Ertaş, Pandemi sürecinde insanlar evlerinde kaldı ve çalışmadı. Büyükşehir Belediyesi 3 aylık su fatura gönderdi. Ton nedeniyle faturalara katlanarak geldi. İnsanlar bu faturalarla ilgili büyük bir sorun yaşadı. 940 TL'lik fatura ile 736 TL'lik bir fatura var. İnsanlar bu süreçte zaten eve ekmek götürmek konusunda zorlanırken, su faturaları çok büyük geliyor. Büyükşehir Belediyesi bedava maske dağıttı ama bunun bedelini sanırım su faturalarından çıkarıyor. Türkiye'nin en pahalı suyunu İzmir'de içiyoruz. Bunu da maalesef arsenikli içiyoruz. Yetkililere, faturaları araştırmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz. Bizim gibi mağdur olan çok sayıda vatandaş var. Onlar da İZSU'ya bu konuda başvuruda bulundu. Tek başına yaşayan bir arkadaşım var, normalde aylık su faturasının 25 TL'yi geçmediğini söyledi. Ancak su faturasını yatırmaya gittiğinde 160 TL'lik bir bedelle karşılaştığını söyledi. '3 ayda en fazla 60 TL olabilir, 160 TL nasıl olur?' dedi. Ayrıca anaokulu işleten bir arkadaşım, 3 aylık pandemi sürecinde kapalı olmasına rağmen 1000 TL'lik katı atık bedeli adı altında bir kesinti olduğunu söyledi. Gelen faturalar çok yüksek, insanlar ciddi mağduriyetler yaşıyorlar dedi. Vatandaşlardan Veysi Altuğ (30), ise salgın süresi boyunca internet üzerinden su faturalarını düzenli olarak ödemesine rağmen 3 ayın sonunda gelen toplu fatura nedeniyle hayretler içinde kaldığını ifade ederek, 2 aylık faturayı internetten yatırmıştım. İnternet bankacılığı ile yatırdığım için bunu ispatlayabilirim. Ben zaten iki ayda 200 TL su faturası ödedim. Bunun üzerine 281 TL daha fatura geldi. 3 ayda toplamda 500 TL fatura ödemiş oldum. 3 çocuk babasıyım, evimiz kira ve asgari ücretler çalışıyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerin bu konuya bir el atmasını istiyorum. Arkadaşlarımla da konuşuyoruz. Benim gibi bu mağduriyeti yaşayan çok sayıda arkadaşım var diye konuştu. İnternet üzerinden belirlenen su faturasını ödemesine rağmen bin 415 TL'lik su faturasıyla karşılaştığını dile getiren vatandaşlardan İdris Yenigün (47), faturayı nasıl ödeyeceğini bilmediğini belirtti. Yetkililerden daha duyarlı olmalarını isteyen Yenigün, Bin 415 lira fatura geldi. Ancak biz pandemi sürecinde internet üzerinden belirledikleri fiyatı yatırıyorduk. 50 TL ile 100 TL arası mobil üzerinden ödemeler yapıyorduk. En son sayacı okuduklarında bin 415 TL geldi. Bize çok yüksek geldi. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. 3 aylık fatura. Ben yüzde 51 engelli bir vatandaş olduğum halde ücretsiz yararlanmak istemedim. Kullanıyoruz, ödeyelim dedim ama yüksek geldiği için bu bir şikayet. İşim yok, engelliyim. Günlük işler bulabildiğim zaman gidiyorum ama bu fatura çok. Büyükşehir yetkililerinden dar gelirli vatandaşlara daha duyarlı olmasını istiyorum. Bin 415 lira neye dayanarak geldi? Şikayet etmeyi ya da itiraz etmeyi düşünmüyorum. Bu parayı mecbur yatıracağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığım farklı başvurulardan da çözüm bulamadığım için gidip geldiğimle kalacağım dedi. İzmir'de su faturalarının katlamalı geldiği iddiası: Bin 415 liralık fatura dudak uçuklattı İzmir'de koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların su sayaçları 3 ay sonra okundu. Normalden 3-4 katı fazla su faturası ödediklerini belirtilen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Yüzde 51 engelli İdris Yenigün (47), internet üzerinden belirlenen su faturasını ödemesine rağmen bin 415 TL'lik su faturasıyla karşılaştığını dile getirerek, “Ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 32 İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karabağlar ilçesinde taşan dere, su baskınına neden oldu. Bölgede bulunan derenin yağmur suları nedeniyle taşmasıyla, caddede bulunan iş yerleri ve apartmanların giriş katları suyla doldu. Taşan dere nedeniyle sularla taşınan çöpler ve çalılıklar yol kenarlarında birikti. Bir marketin içine giren sel suları, tüm dükkanı doldurdu. Malları zarar gören esnaf, kovalarla suları dışarı çıkardı, dükkanların önündeki pisliği temizledi. Caddeyi basan su nedeniyle, araçların zor hareket etmesi nedeniyle trafik felç oldu. Yarım saat içinde taşan sular, bölgedeki tüm hayatı etkiledi. Esnaf ve vatandaş, her yağmurda aynı manzaraların yaşandığını belirterek belediyeye tepki gösterdi. Evinin girişine yağmur suyu giren Emine Özdemir, 8 senedir bu çileyi çekiyorum. Evden çıkamıyorum. 5 dakika daha yağmur devam etseydi evdeki halılar mahvolacaktı. Bir şeyler yapsınlar. Ne yapacağımı bilmiyorum dedi. İş yerini su basan Market sahibi Selvi Güngör ise, Birden yağmur başladı. Arkamı dönmemle suların içeri girdiğini gördüm. Mallarımız zarar gördü. Dolapların içine kadar su girdi. Her sene bu rezilliği yaşıyorum. İçerisi doldu, taştı. Ufacık bir borusu var derenin, içindeki tüm pislik bize geldi. Her yer kokuyor. Kovalarla temizliyoruz, belediye ekipleri de gelmedi. Sadece sokakları temizliyor diye konuştu. Mobilyacılık yapan Halil Kaymakoğlu, Yağmur hızlı yağdı. Derenin ağzı tıkandı ve yarım saat içinde her yeri su bastı. Altyapı yetersizliğinden kaynaklanıyor. Biz tedbir aldığımız için su, dükkana girmedi ama arkadaşlarımız zarar gördü. Her şiddetli yağmurda bunu yaşıyoruz. Her taraf çamurdu, temizlemekle uğraştık şeklinde konuştu. Ne çektin be İzmirli: Sağanak sonrası kenti yine sel aldı CHP'li İzmir Belediyesi'nin kentteki altyapı yetersizliğini bir türlü iyileştirmemesi nedeniyle her yağmur sonrası yaşanan rezalet yine tekrarlandı. Karabağlar ilçesinde taşan bir dere, su baskınına neden oldu. İş yerlerinin ve evlerin içine kadar giren yağmur suları, hayatı ve trafiği felç etti, vatandaşlar her yağmurda aynı manzaraların yaşandığını belirterek belediyeye tepki gösterdi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder