AK Parti MKYK toplandı: İşte yılın ilk toplantısında masadaki konular

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), bu yılın ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere toplandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), yılın ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geldi. AK Parti Konferans Salonu'nda saat 14.59’da başlayan bu kritik zirvede, iç ve dış politikaya dair stratejik öneme sahip başlıklar ele alınıyor.
Toplantının ana gündem maddelerini "Terörsüz Türkiye" süreci, Suriye’deki gelişmeler, Gazze Barış Kurulu çalışmaları ve artan çocuk suçlarına karşı alınacak önlemler oluşturuyor.
ZİRVEDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
"Terörsüz Türkiye" yol haritası:
Süreç kapsamında TBMM’deki komisyonun rapor yazım aşamasına gelmesiyle birlikte, atılacak yeni adımlar değerlendiriliyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın izleyeceği stratejik yol haritası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda netleşecek.
Dış politikada Suriye ve Gazze
: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Suriye sahasındaki son duruma ilişkin MKYK üyelerine kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. Ayrıca Gazze’nin yeniden inşasını hedefleyen ikinci aşama planları ve "Barış Kurulu"nun faaliyetleri de detaylıca görüşülecek.
Çocuk Suçları ve Sosyal Eylem Planı:
İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın trajik ölümü sonrası gündeme gelen akran cinayetleri ve çocukların suç örgütlerince kullanılması konusu masaya yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın konuyla ilgili bir sunum yapması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, çocukların suça sürüklenmesini önlemek amacıyla akademisyenler ve bilim insanlarının katkısıyla hazırlanan, aile eğitimlerini de kapsayan yeni eylem planı değerlendirilecek.
