Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
AK Parti MKYK toplandı: İşte yılın ilk toplantısında masadaki konular

AK Parti MKYK toplandı: İşte yılın ilk toplantısında masadaki konular

15:4226/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), bu yılın ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere toplandı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), bu yılın ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere toplandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), yılın ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geldi. AK Parti Konferans Salonu'nda saat 14.59’da başlayan bu kritik zirvede, iç ve dış politikaya dair stratejik öneme sahip başlıklar ele alınıyor.

Toplantının ana gündem maddelerini "Terörsüz Türkiye" süreci, Suriye’deki gelişmeler, Gazze Barış Kurulu çalışmaları ve artan çocuk suçlarına karşı alınacak önlemler oluşturuyor.

ZİRVEDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR


"Terörsüz Türkiye" yol haritası:
Süreç kapsamında TBMM’deki komisyonun rapor yazım aşamasına gelmesiyle birlikte, atılacak yeni adımlar değerlendiriliyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın izleyeceği stratejik yol haritası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda netleşecek.

Dış politikada Suriye ve Gazze
: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Suriye sahasındaki son duruma ilişkin MKYK üyelerine kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. Ayrıca Gazze’nin yeniden inşasını hedefleyen ikinci aşama planları ve "Barış Kurulu"nun faaliyetleri de detaylıca görüşülecek.

Çocuk Suçları ve Sosyal Eylem Planı:
İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın trajik ölümü sonrası gündeme gelen akran cinayetleri ve çocukların suç örgütlerince kullanılması konusu masaya yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın konuyla ilgili bir sunum yapması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, çocukların suça sürüklenmesini önlemek amacıyla akademisyenler ve bilim insanlarının katkısıyla hazırlanan, aile eğitimlerini de kapsayan yeni eylem planı değerlendirilecek.

#AK Parti
#MKYK
#Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK 2026 Ocak enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak? İşte 2026 Ocak ayı TÜFE oranı beklentisi