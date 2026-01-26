AK Parti MKYK toplandı: İşte yılın ilk toplantısında masadaki konular

Çocuk Suçları ve Sosyal Eylem Planı:

İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın trajik ölümü sonrası gündeme gelen akran cinayetleri ve çocukların suç örgütlerince kullanılması konusu masaya yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın konuyla ilgili bir sunum yapması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, çocukların suça sürüklenmesini önlemek amacıyla akademisyenler ve bilim insanlarının katkısıyla hazırlanan, aile eğitimlerini de kapsayan yeni eylem planı değerlendirilecek.