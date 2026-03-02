AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İran'a saldırılara tepki: Düzen kavramı kalmadı

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İran haksız ve hukuksuz bir saldırıyla karşı karşıya. İran'a saldırının hiçbir meşruiyeti yok. Bir ülkeye saldırı için rejimi bahane edilemez.

Bu şelilde müdahale bölgeyi istikrarsızlaştırdı. Görüldü ki 'düzen' kavramı diye bir şey kalmayacak.

Saldırı hakkaniyetsizdir, meşruiyetten yoksundur. Hukuksuz bir girişimdir.

Birleşmiş Milletler üyesi egemen bir ülkenin yöneticilerinin öldürülmesi kabul edilemez.

Büyük bir kaos amaçlanıyor. Bir ülkede iç savaş çıkartmaya çalışmak suçtur.

Kardeş İran halkının bu zor zamanlarda yanında olduğumuzu iletiyoruz. Kendilerine kayıpları için taziyelerimizi iletiyoruz.

"İran kardeş ülkeleri hedef almamalı"

İran'ın ABD üslerini gerekçe göstererek kardeş ülkelerin topraklarına yönelik füze saldırıları yapması da kabul edilebilir bir davranış değildir. İran'ın kendisini savunma hakkını, bölgesel savaşa dönüştürmeme konusundaki ayrımı net şekilde yapması lazım.

Başka ülkelerin topraklarına saldırı yapmak birilerinin oluşturmaya çalıştığı faciaya yeni boyutlar ekler, bu yanlıştır.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması

Olası krizlere karşı devletimiz hazırdır. Daha önce de çok şoklarla karşılaştık, tecrübeliyiz. Ekonomimiz krizlere dayanıklıdır.

Göç riski

Devlet kurumları olası göçle ilgili hazırlıklar yapıyor. Tüm senaryolar üzerine çalışıyoruz.

CHP'den gelen 'İran' eleştirileri

CHP Genel Merkezi'ndeki siyasi uydu merkezlerinin güncellenmesi lazım. İrade konulduğunda yumuşak, ilkelere göre hareket edildiğinde de sert olduğumuzu söylüyorlar.

Özgür Özel'in ne dediği anlaşılmıyor. Diplomasi masası kurulduğunda tavır almıyorsunuz diyor, ilkeler ortaya konunca da radikal çıkışlar yapıldığını söylüyor.

CHP Genel Başkanları bu siyasi geleneğe riayet ediyor. Gazze'de soykırım devam ediyor, herkesin gözü oradayken Batı Şeria'yı da işgale başladı İsrail.

Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken İran'a saldırı oldu. Etrafımız ateş çemberi. Tüm bunların içerisinde ana muhalefet genel başkanının sözleri bundan mı ibarettir?

Birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyulan dönemlerde hükümetin alacağı kararlara destek beyan edilmeli. Muhalefetin görevi eleştirmektir ama bugün görev bu değil. Siyasi birlik çağrısı yapılacaksa bugündür. CHP'de bu tip milli konularda sağduyulu açıklamaları da olmuştur, umarım Özel de daha sağduyulu, daha hakkaniyetli ve makul olur.

