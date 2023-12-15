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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten katil İsrail'in cami provokasyonuna tepki: İnsanlık düşmanı eylem!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör devleti İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri baskın sırasında bir camiyi işgal ederek hoparlörlerinden Yahudi duası okumasına sert çıkıştı. Çelik, "Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılar insanlık düşmanı eylemlerdir. İsrail yönetimi ahlaksız tutumu ile bir kez daha tarihe geçti" dedi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
13:12 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 13:32 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in cami provokasyonuna tepki gösterdi. Çelik, İsrail'in ahlaksız tutumunun bir kez daha tarihe geçtiğinin altını çizerek
"Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılar insanlık düşmanı eylemlerdir"
ifadelerini kullandı.


Çelik, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi;

"İsrail yönetimi, Filistinlilere karşı yürüttüğü vahşi katliamları her türlü kutsalı da hiçe sayarak sürdürüyor. Son olarak Cenin Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail askerleri bir camiye girerek provokasyona imza attı. İsrail yönetimi en temel insani değerlere yönelik ahlaksız tutumu ile bir kez daha tarihe geçti.


Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılar insanlık düşmanı eylemlerdir. Müslümanların kutsallarına yönelik provokasyon yapanlar günü geldiğinde bu suçlarla yüzleşeceklerdir. İsrail'in Filistinli sivillere yönelik devlet terörü ve yerleşimci terörü Uluslararası Ceza Mahkemesi konusu olacaktır."




#AK Parti
#Ömer Çelik
#İsrail
22 dakika önce
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