AK Parti Sözcüsü Çelik'ten katil İsrail'in cami provokasyonuna tepki: İnsanlık düşmanı eylem!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in cami provokasyonuna tepki gösterdi. Çelik, İsrail'in ahlaksız tutumunun bir kez daha tarihe geçtiğinin altını çizerek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in cami provokasyonuna tepki gösterdi. Çelik, İsrail'in ahlaksız tutumunun bir kez daha tarihe geçtiğinin altını çizerek

"İsrail yönetimi, Filistinlilere karşı yürüttüğü vahşi katliamları her türlü kutsalı da hiçe sayarak sürdürüyor. Son olarak Cenin Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail askerleri bir camiye girerek provokasyona imza attı. İsrail yönetimi en temel insani değerlere yönelik ahlaksız tutumu ile bir kez daha tarihe geçti.