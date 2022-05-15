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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cahit Özkan'ın 'BAE' görüşleri parti fikirlerini yansıtmıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir YouTube kanalına mülakat veren AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklamalarının parti fikirlerini yansıtmadığını açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cahit Özkanın BAE görüşleri parti fikirlerini yansıtmıyor
Cahit Özkan - Ömer Çelik

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu.

Burada gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Özkan, 'BAE' ile ilgili bir soruya, "Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti." dedi.

ÖMER ÇELİK: ÖZKAN'IN SÖZLERİ PARTİ FİKİRLERİNİ YANSITMIYOR

Cahit Özkan'ın yanıtının sosyal medyada gündem olması sonrası, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir paylaşımda bulundu.

"PARTİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ YANSITMIYOR"

Çelik, Twitter hesabından "Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir." açıklamasını yaptı.

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