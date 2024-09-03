AK Parti'de MKYK günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaretini verdiği yenilenmenin fitili ateşlenecek

AK Parti ’nin 211. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.





Toplantıda, Erdoğan’ın kongre sürecini resmen başlatması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre, Teşkilât Başkanı Erkan Kandemir, toplantıda il ve ilçe atamalarının son durumu ve kongre hazırlıkları hakkında kapsamlı bir sunum yapacak ve sürece ilişkin takvimi paylaşacak.

















Kongre süreci başlıyor





Taslak takvime göre, kongre süreci Eylül ayının sonu veya Ekim ayının başında mahalle ve köylerdeki delege seçimleriyle başlayacak. Kasım ayı başında nüfusu 5 binin üzerindeki beldeler ve ilçelerde kongreler gerçekleştirilecek, 2025 başında ise il kongreleri tamamlanmış olacak. Mayıs ayında ise 8. Olağan Büyük Kongre’nin yapılması planlanıyor.













MKYK üyelerinin yüzde 60’ından fazlası değişebilir





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kongrede MKYK üyelerinin yüzde 60’ından fazlasını değiştirmesi bekleniyor. Partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) da, siyasi söylemleri güçlü, yeni parti politikaları üretmede daha etkili ve aktif isimlerle güçlendirilecek. Ayrıca, İstanbul ve Ankara gibi önemli şehirlerde il başkanları ve teşkilâtların da kapsamlı bir yenilenmeye tabi tutulabileceği kulislerde konuşuluyor.







