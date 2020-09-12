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Gündem AK Partiden 12 Eylül mesajı Silahı millete doğrultmak vatan hainliğidir
POLİTİKA

AK Parti'den '12 Eylül' mesajı: Silahı millete doğrultmak vatan hainliğidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümünde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. "Her darbe vatana ihanettir" diyen Çelik, "Gerekçesi ne olursa olsun milletin vatanı korumak için verdiği silahı millete doğrultmak vatan hainliğidir. Bu ihanetin son hamlesi 15 Temmuz’da millet iradesine çarparak paramparça oldu. Tüm darbeciler tarihimizin karanlık kişilikleri olarak millet vicdanında ebediyyen mahkum oldu. Adalet hükmünü verdi, veriyor. Düşmanlarımız darbe silahını bir daha asla kullanamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümünde Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Her darbe "vatana ihanet"tir. Gerekçesi ne olursa olsun milletin vatanı korumak için verdiği silahı millete doğrultmak vatan hainliğidir. Tarih gösteriyor ki her darbe vatanı işgal girişimidir. Milli iradeyi çalan darbeciler, arkasına saklandıkları kavramlarla ülkenin varlıklarını gaspettiler. Darbeciler her cümlede "vatan için" diyerek her adımda "vatana ihanet" ettiler. "Hukuksuz vatanseverlik" olmaz.

Demokrasiye son düdük: 12 Eylül Darbesi
OYNAT 08:42
Demokrasiye son düdük: 12 Eylül Darbesi
27 Mayıs sonrası Türk siyasetinde beliren askeri vesayet rüzgarı ülkeyi anarşi, kriz ve kaos sürecine itti. Kısa süreli koalisyon hükümetleri ülkede istikrarı sağlayamazken, Türkiye kısa süre içinde darbe teşebbüsleri, ekonomik krizler, anarşi/terör eylemleri ve muhtıralarla uçurumun eşiğine getirildi. Kenan Evren ve arkadaşları 12 Eylül 1980 günü demokrasiyi rafa kaldırarak yönetime el koyarken, Türk demokrasi tarihinde kapanmaz yaralar açılıyordu.

  • Hukuk dışı vatanseverlik" darbecilerin en süslü yalanıdır. #12Eylül katliam rejiminin başladığı gündü. Vatan hainliği, tüm darbelerin tek ideolojisidir. Sağcı ya da solcu darbe olmaz; darbe vatan hainliğidir. Milletine silah doğrultundan daha ahlaksız ve daha hain kimse yoktur.

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"Düşmanlarımız darbe silahını bir daha asla kullanamayacak"

Bu ihanetin son hamlesi #15Temmuz'da millet iradesine çarparak paramparça oldu. Tüm darbeciler tarihimizin karanlık kişilikleri olarak millet vicdanında ebediyyen mahkum oldu. Adalet hükmünü verdi, veriyor. Düşmanlarımız darbe silahını bir daha asla kullanamayacaklar.

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