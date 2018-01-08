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POLİTİKA

Bahçeli'nin 'Erdoğan'ı destekleyeceğiz' çıkışına AK Parti'den ilk yorum

AK Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz" açıklamasının ardından AK Parti'den ilk yanıt AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan, "16 Nisan'dan sonraki görevimizi biz biliyoruz sayın Bahçeli'nin de bu konudaki açıklamasını takdirle karşılıyoruz" dedi.

Haber MerkeziYeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, "16 Nisan'dan sonraki görevimizi biz biliyoruz sayın Bahçeli'nin de bu konudaki açıklamasını takdirle karşılıyoruz. Biz başından beri ittifakın ülkenin siyasal tarihinde fiilen uygulandığını biliyoruz ama bunun resmi bir karşılığı olmamış. Diyoruz ki tüm partiler bir araya gelsin ittifakın aleni halini ete kemiğe büründürelim" diye konuştu.

Bülent Turan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Sayın MHP Genel Başkanı'nın açıklamasını saygı ile karşılıyoruz. Ortada net bir tablo var. 16 Nisan'dan sonra halk oylamasında fark azdı, çoktu tartışması geride kaldı. Bir oyla bile olsa artık geri dönüş yok. Uyum yasaları AK Parti'nin görevi değil sadece. İstiyoruz tüm partiler bir araya gelsin. Bu sadece MHP ve AK Parti'nin görevi de değil.

'Bahçeli'nin açıklamalarını takdirle karşılıyoruz'

16 Nisan'dan sonraki görevimizi biz biliyoruz sayın Bahçeli'nin de bu konudaki açıklamasını takdirle karşılıyoruz. Biz başından beri ittifakın ülkenin siyasal tarihinde fiilen uygulandığını biliyoruz ama bunun resmi bir karşılığı olmamış. Diyoruz ki tüm partiler bir araya gelsin ittifakın aleni halini ete kemiğe büründürelim. Sayın Bahçeli adım atmıştır, AK Parti yetkili organları da bir karar alacaktır.

Özgür Özel'e sert cevap

HDP ile CHP bir araya gelince ne güzel bir ittifak diyeceksiniz ama MHP ile AK Parti bir araya geldiğinde kötü diyeceksiniz. Bu doğru bir yaklaşım değil. İttifaka karşı olabilirsiniz ama sen yaparken hak, başkaları yaparken hak değil. CHP'nin grup başkanvekili laf yetiştireceğiniz, kendilerinin genel başkanı aday olacak mı olmayacak mı ona baksın.

Siz terörle ilgisi olan partilere rehberlik yapanlara saygı duyup da MHP ve AK Parti gibi ülke sevdası tartışılmaz partilere laf söylerseniz ben size 'haydi oradan' derim.

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