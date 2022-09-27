AK Parti'li Dağ'dan CHP'nin raporuna tepki: 'Bir gazeteci öldürüldü' derse şaşırmayacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP tarafından hazırlanan ’ Tutuklu ve Hükümlü Gazeteciler ‘ Raporuna tepki gösterdi.Dağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'nin hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda polisimizi şehit eden Dilşah Ercan adlı terörist tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş.
'Gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yok'
Terör örgütleriyle kol kola olmayı normalleştiren Kılıçdaroğlu ve CHP'si bu olay için de 'Bir gazeteci öldürüldü' derse şaşırmayacağız.
'Gazeteciliği terörizme kalkan yapıyorlar'
Bilinmelidir ki Türkiye'de gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yoktur, gazeteciliği terörizme kalkan yapanlar vardır.
Amaç Türkiye düşmanlığı
'Gazeteciler tutuklanıyor' propagandasının ve onları fonlayanların derdinin gazetecilik değil, Türkiye düşmanlığı olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu" dedi.
CHP'nin hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler Raporunda” polisimizi şehit eden Dilşah Ercan adlı terörist tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş.
Terör örgütleriyle kol kola olmayı normalleştiren Kılıçdaroğlu ve CHP’si bu olay için de "Bir gazeteci öldürüldü" derse şaşırmayacağız. pic.twitter.com/tcml0q4xe9
CHP'nin hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler Raporunda” polisimizi şehit eden Dilşah Ercan adlı terörist tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş.