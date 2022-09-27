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POLİTİKA

AK Parti'li Dağ'dan CHP'nin raporuna tepki: 'Bir gazeteci öldürüldü' derse şaşırmayacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Mersin'de polisevine saldırı düzenleyen teröristlerden Dilşah Ercan'ın, CHP'nin hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda 'tutuklu gazeteci' olarak yer aldığını açıkladı. Dağ, "'Gazeteciler tutuklanıyor' propagandasının ve onları fonlayanların derdinin gazetecilik değil Türkiye düşmanlığı olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu" dedi.

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Haber Merkezi DHA
AK Partili Dağdan CHPnin raporuna tepki: Bir gazeteci öldürüldü derse şaşırmayacağız
​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP tarafından hazırlanan ’ Tutuklu ve Hükümlü Gazeteciler ‘ Raporuna tepki gösterdi.

Dağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'nin hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda polisimizi şehit eden Dilşah Ercan adlı terörist tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş.

'Gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yok'

Terör örgütleriyle kol kola olmayı normalleştiren Kılıçdaroğlu ve CHP'si bu olay için de 'Bir gazeteci öldürüldü' derse şaşırmayacağız.

'Gazeteciliği terörizme kalkan yapıyorlar'

Bilinmelidir ki Türkiye'de gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yoktur, gazeteciliği terörizme kalkan yapanlar vardır.

Amaç Türkiye düşmanlığı

'Gazeteciler tutuklanıyor' propagandasının ve onları fonlayanların derdinin gazetecilik değil, Türkiye düşmanlığı olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu" dedi.

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Mersin'de polisevine saldıran teröristlerden Dilşah Ercan'ın CHP'nin 'Türkiye'nin en büyük açık cezaevi' olarak itham edildiği Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda 'mağdur gazeteci' olarak tanıtıldığı belirlendi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından 23 Temmuz 2013 tarihinde 'tutuklu gazeteciler' raporunu kamuoyuyla paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, cezaevinde bulunan gazeteciler arasında suç teşkil eden kimsenin olmadığını söylediği açıklaması gündem oldu. Ağbaba, cezaevindeki sözde gazetecileri 'Görüştüğümüz gazeteciler arasında ne tecavüzcü, ne hırsız, ne çete mensubu ne de eli silahlı terörist göremedik, bulamadık.' sözleriyle savundu.

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