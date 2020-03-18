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POLİTİKA

Akıl, bilim ve dua ile yeneriz

MHP lideri Devlet Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

Mesajında koronavirüs salgınına dikkati çeken Bahçeli, şunları belirtti:

“Bugün bu ruha, bu ufka her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Türk milleti ve bütün insanlık tehdit saçan küresel bir salgınla karşı karşıyadır. Zor günlerin içinden geçtiğimiz aşikardır. Nitekim Türkiye teyakkuza geçmiş, alarm zillerini çalmış, peş peşe isabetli tedbirleri alarak, zamanlama zafiyetine düşmemiştir. Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Geçmişte daha müşkül anlarda bile yeise ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin, bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyorum. Bu süreçte, karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur. Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı’nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından mecburiyettir.”

Bahçeli, mesajını, “Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yıl dönümünde birbirimize kenetlenerek, kurallara harfiyen uyarak, dayanışma ve yardımlaşma vakarını harekete geçirerek melanet virüse karşı aşılmaz bir cephe oluşturmamız başlıca dileğimdir. Telaşa gerek yoktur, korkuya lüzum yoktur. Nitekim Allah bes baki hevestir” sözleriyle bitirdi.

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Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ioannis Lagos meclis kürsüsünde Türk bayrağı yırttı. Yapılan bu çirkin saldırı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Töreni'ndeki konuşmasıyla, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 28 Şubat 2017'deki MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı çıkışı akıllara getirdi.


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