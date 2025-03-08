Akkuyu’da 4 bin kadın çalışıyor

Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde 4 binden fazla kadın görev yapıyor. Santralde çalışan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kariyer yolculuklarını ve sektördeki deneyimlerini paylaştı. Nükleer sektörle tanışmasını anlatan Devreye Alma ve Ayarlama Bölümü Uzmanı Canan Hayran Alatlı, “Bu sektöre adım atmamda eşimin büyük etkisi oldu. O Rusya’ya eğitim için giden ilk Türk öğrencilerden biriydi. Bir yıl sonra ben de onu takip ettim. Artık Akkuyu NGS’de birlikte çalışıyoruz. Kızım, bizden örnek alarak mühendis olmak istediğini söylüyor” ifadelerini kullandı.





TARİHİ SÜRECİN PARÇASIYIZ

Projede çalışmanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını söyleyen Elektrik Birimi Röle Koruma Uzmanı Elif Başak Günay, “Projeye katılmak benim için gurur kaynağı. Burada sadece bir nükleer santral inşa etmiyoruz, aynı zamanda Türkiye'nin sürdürülebilir enerji hedeflerine doğru büyük bir adım atıyoruz. Nükleer sektörün zorluklarına rağmen kadın mühendislerin sayısı her geçen gün artıyor. Biz tarihi açıdan önemli bir sürecin katılımcılarıyız” dedi. Kimya Birimi İkincil Çevrim Kimyasal Analiz Uzmanı Pakize Ayşe Cığal Yaygın, Akkuyu NGS’de kadın mühendislerin sayısının giderek arttığını belirtti.





KİMYADA KADINLAR FAZLA

Yaygın, “Kimya laboratuvarında çalışan kadınların sayısı erkeklerden fazla. Bu da gösteriyor ki, kadın olmanın bu sektörde hiçbir engeli yok. Aksine, titizlik, dikkat ve analitik düşünme gerektiren bu alanda kadın mühendisler büyük katkılar sağlıyor” şeklinde konuştu.



