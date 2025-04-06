Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Akraba aileler arasındaki arazi kavgası cinayetle bitti

Akraba aileler arasındaki arazi kavgası cinayetle bitti

21:346/04/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Kavganın ardından jandarma ekipleri Esmeler Mahallesi'nde ve hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Kavganın ardından jandarma ekipleri Esmeler Mahallesi'nde ve hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Şanlıurfa'da amca ve yeğen arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma her iki tarafın yakınları da katıldı. Çıkan taş, sopa, tüfek ve silahlı kavga sonucu bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Enver Karadaş (46) hayatını kaybederken, amcası Hasan Karadaş (60) yaralandı.


Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Eşmeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, amca ve yeğen arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma her iki tarafın yakınlarının da katıldığı taş, sopa, tüfek ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahalle halkının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, tüfekle vurulan yeğen Enver Karadaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan amca Hasan Karadaş ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Enver Karadaş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Birecik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri Esmeler Mahallesi'nde ve hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Şanlıurfa
#Kavga
#Arazi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında 3 puan peşinde