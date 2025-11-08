Aksaray’da seyir halindeyken yanan otomobili esnaf söndürdü

Aksaray’da Atatürk Bulvarı istikametine seyreden otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. Alevleri gören çevredeki esnaf, yangın tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdü. Sürücü Yasin Duru, "Caddeye gelince dumanı fark edip hemen durdum. Vatandaşlar sağ olsun yardıma koştu." ifadelerini kullandı.
Olay, Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bediüzzaman Caddesi üzerinden Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Yasin Duru (35) yönetimindeki 68 AFK 550 plakalı otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü aracı hemen yolun sağına çekerken, alevleri gören çevredeki esnaf yangın tüplerini kaparak alevlere müdahale etti. Esnafın müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.