Akşener’den dönüş planı

Mehmet Güney
04:0016/11/2025, Pazar
G: 16/11/2025, Pazar
Meral Akşener, İmren Nilay Tüfekçi.

Yerel seçimlerin ardından aktif siyasetten çekildiğini açıklayan İYİ Parti’nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener’in siyasete dönme isteği taşıdığı iddia edildi.

Parti kaynaklarına göre Akşener’in olası dönüş planı, bugün yapılacak İYİ Parti İstanbul İl Kongresi’nin sonucuna göre şekillenecek. İstanbul, 188 delegeyle büyük kongreye en fazla katılımcı gönderen il olduğundan kritik önem taşıyor. Kongrede mevcut il başkanı Yücel Coşkun ile İmren Nilay Tüfekçi yarışacak. İlçe kongrelerinde Tüfekçi’ye yakın isimlerin delegeliğe seçilmesi nedeniyle Tüfekçi’nin şansının yüksek olduğu değerlendiriliyor.

DERVİŞOĞLU, YÜCEL COŞKUN’U İSTİYOR

Tüfekçi’nin kazanması hâlinde, Akşener’in büyük kurultay sürecinde ‘geri dönüş’ kampanyasının başlatılması bekleniyor. Öte yandan Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun iki aday arasında taraf olmadığı, ancak gönlünden geçen ismin mevcut il başkanı Yücel Coşkun olduğu belirtiliyor.



