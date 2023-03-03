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Akşener'in milletvekilleriyle toplantısı sonrası manidar mesaj: Türkiye iyi olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü altılı masa toplantısının ardından milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle yaptığı toplantı sona erdi. Toplantı sonrası Akşener konuşmazken, milletvekilleri ve bazı Başkanlık Divanı üyelerinin 'Türkiye iyi olacak' mesajı ise dikkat çekti.

07:56 . 3/03/2023 Cuma
AA
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in milletvekilleriyle toplantısı sona erdi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in milletvekilleriyle toplantısı sona erdi

Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP'nin önderliğinde seçimlere hazırlanırken, Altılı Masayı oluşturan Millet İttifakı'nda ise cumhurbaşkanı adayı krizi hala daha sürüyor.


Daha önceki buluşmalarında sonuç çıkmayan Altılı Masa dün 12. kez toplandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı sonrası ise Altılı Masada aday krizinin çözüldüğü yönünde iddia ortaya atıldı.


Söz konusu iddiada Altılı Masanın ortak aday konusunda ortak bir anlayışa ulaştığı, nihai açıklamanın 6 Mart Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.



İYİ Parti'li Usta iddiaları yalanladı

Ancak bu iddiaların üzerinden çok geçmeden Altılı Masanın ortaklarından olan İYİ Parti cephesinden söz konusu iddiaları yalanlayan bir açıklama geldi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, katıldığı bir televizyon programında Altılı Masanın "cumhurbaşkanı adayı konusunda ortak bir anlayışa ulaşıldı" iddiasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


"Bir isim üstünde uzlaşılmamış"

Altılı masanın son toplantısında cumhurbaşkanı adayı üzerinde bir mutabakat sağlanmadığını söyleyen Usta, “İsimler konuşulmuş ama bir isim üstünde uzlaşılmamış diye düşünüyorum. İsim havuzu oluşmuş olabilir.” sözleriyle söz konusu iddiaları da yalanladı.


Akşener'in milletvekilleriyle toplantısı sonrası manidar mesaj

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, katıldığı bir televizyon programında Altılı Masanın "cumhurbaşkanı adayı konusunda ortak bir anlayışa ulaşıldı" iddiasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


İYİ Parti lideri Meral Akşener, partinin ek binasında gerçekleşen ve yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı.
Milletvekilleri ve bazı Başkanlık Divanı üyeleri ise toplantıya ilişkin soruya, "Genel İdare Kurulu toplantısını bekleyin", "Her şey iyi olacak" ve "Türkiye iyi olacak" yanıtını verdi.

Akşener'in saat 14.00'teki Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.





#Aday krizi
#İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
#Altılı masa
#Cumhurbaşkanı adayı
33 dakika önce
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Akşener'in milletvekilleriyle toplantısı sonrası manidar mesaj: Türkiye iyi olacak
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