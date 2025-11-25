Yeni Şafak
Alanya’da ruhsatsız sağlık hizmeti veren işletme mühürlendi

18:2725/11/2025, Salı
IHA
Alanya Zabıta Ekipleri
Alanya Zabıta Ekipleri

Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız şekilde sağlık hizmeti veren işletmede çok sayıda tıbbi malzeme ve cihazlara el koydu. İşletme hakkında yasal işlem başlatılırken, ekipler tarafından mühürlendi.

Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yetkisiz sağlık hizmeti verdiği belirlenen bir işletmeye operasyon düzenledi.


Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa hareket ettiği operasyonda Şekerhane Mahallesi’nde yetkisiz hizmet verdiği belirlenen bir işletmeye çilingir yardımı ile girildi.
"Merdiven altı"
olarak tabir edilen ruhsatsız işletmede yapılan aramalarda, tıbbi uygulamalarda kullanıldığı değerlendirilen ve suç unsuru taşıyan çok sayıda tıbbi malzeme ve cihazlara el konuldu. Ele geçirilen malzemeler tutanak altına alınırken, işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca işletme ekipler tarafından mühürlenerek faaliyeti sonlandırıldı.

Ruhsatsız olan tüm işletmeler için mücadele edeceklerinin altını çizen Alanya İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Bahadır Sönmez,
"Alanya’da ruhsatsız güzellik salonu, doktor muayenehanesi ve diş tedavisi veren merkez kalmayana kadar gereğini yapacağız"
dedi.


