Alevilere kurumsal yapı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi’nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacağını söyledi. Cemevi hizmetlerinden, eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmaların kurumsal yapı altında kamu güvencesi desteği ve denetimiyle yürütüleceğini ifade eden Erdoğan, Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebileceğini söyledi. Elazığ Karakoçan, Ankara Altındağ, Erzurum ve Erzincan Kemah’ta hizmete açacakları 4 cemevini kullanacak vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Kütahya ve Kayseri’de inşası süren Burdur Çavdır, Denizli Ardıçlı, Bilecik Bozüyük, Aydın Koçarlı ve Kırklareli Babaeski’de de temelini attıkları 7 cemevinin bir an önce tamamlanarak hizmete girmesini temenni etti.

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DERGAHLARIMIZDA İLİM VE AHLAK BİRLİKTE YOL YÜRÜR

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle: Dergahlarımızda ilim ve ahlak birlikte yol yürür. Medeniyetimize hayırlı insanlar burada yetiştirilir. Hacı Bektaş-ı Veli ve evlatları ocaklarımızı bu gaye ile kurmuşlar, yaşatmışlardır. Bu büyük medeniyete sahip çıkmak, gelişmesi için gayret göstermek, her birimizin vazifesidir.

SİNSİ NİYET İÇERİSİNDE OLANLAR VARDI

Milletimiz asırlardır bu coğrafyada karşı karşıya kaldığı tehditlerin üstesinden gelmiştir. Sinsi niyetlerle milli birliğimizi bozmak için içeride ve dışarıda çalışan pek çok kesim olmuştur. Ama bu aşk ateşini söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir. Demokrasi ve kalkınma hamlemizin özünde tüm alanlardaki sorunları çözme iradesi yatmaktadır.

‘ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANLIĞI

Kültür ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen milli birlik beraberlik çalışması kapsamında, 1585 cemevi ziyaret edilerek muhataplar dinlendi. Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın ve onların etrafında bir araya geldiği mekanların tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı muhtarlıklara, belediyelere, derneklere, federasyonlara bağlı cemevlerinin tamamının yönetimi yürütecektir.

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ELEKTRİK, SU, YAPIM ONARIM GİDERLERİ KARŞILANACAK

Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar bu kurumsal yapı altında kamu güvencesi desteği ve denetimiyle yürütülecektir. Böylece cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu yapım onarım bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeri ile ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır. Cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecektir.”

4 cemevi açıldı, 7’sinin temeli atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından cemevi açılışı için Ankara, Elazığ, Erzurum, Erzincan ile temel atma töreni Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik, Kayseri, Aydın ve Kırklareli’ne canlı bağlantı gerçekleştirdi. İlk olarak, Erzurum-Erenler Alevi Bektaşi Kültür ve Dayanışma Derneği’ne canlı bağlantıyla seslenen Erdoğan, daha sonra, Erzincan Alevi Kültür Dernekleri Kemah Şubesi’ne bağlandı.

ÇEVRE VE PEYZAJ UYARISI

Yapılan cemevinin videosunu izlerken, çevre ve peyzaj düzenlemelerinin eksik olduğunu, bunların giderilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Devam edecek değil mi? Yeşillerin olması daha başka olur.” dedi. Bu eserlerin toplu halde temelinin atılacağını belirten Erdoğan, “Değerli arkadaşlar temel atmaya hazır mısınız? Biz şu anda İstanbul’dan kurdeleyi keseceğiz. Sizler de temelli atacaksınız” dedi.

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6 AY İÇİNDE BİTECEK İNŞALLAH

Bu esnada cemevlerinin yapımının ne kadar sürede biteceğini soran Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 5 ay içerisinde sona ereceğini söylemesi üzerine, “Hepsi 5 ay diyor. Bir ay da biz artı koyalım. 6 ay içinde bitecek inşallah” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temeller atılırken “Ya Allah bismillah” diyerek, beraberindekilerle birlikte kurdele kesti.

GÜNDEM Hodri meydan anayasa ile çözelim