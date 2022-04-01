Ali Erbaş: 90 bin camimiz var dediğimizde Müslümanlar gururlanıyor

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Hasan Hüseyin Şentürk Camii'nin açılışı yapıldı. Ramazan'a 1 gün kala Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla duası yapılan cami, ibadete açıldı. Camideki ilk hutbeyi veren Erbaş, Cuma namazını da kıldırarak açıklamalarda bulundu.

"90 BİN CAMİMİZ VAR DEDİĞİMİZDE MÜSLÜMANLAR GURURLANIYOR"

Açılış programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu gece teravihe başlayacağız. Rabb'imin bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. En hayırlı açılışlardan birisinde bulunuyoruz. Çünkü mekanların en hayırlısı camilerdir. Bunu biliyoruz, burada bugün 90 bin camimize ilaveten bir cami daha açıyoruz. Elhamdülillah, gittiğimiz yerlerde Türkiye olarak bizim 90 bin camimiz var dediğimiz zaman Müslümanlar gururlanıyor. Başkanlığımıza gelen heyetlere bunu anlattığımız zaman şaşırıp kalıyorlar. Bu bizim milletimizin zenginliğidir. Milletimizin cömertliğidir, milletimizin kalbinin, gönlünün, camilere ne kadar bağlı olduğunun bir göstergesidir, ispatıdır." dedi.

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"CAMİLERİMİZ SOKAKLARIMIZIN NURUDUR"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise “Peygamber Efendimiz (Sallahü aleyhi ve sellem) bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyorlar. “Her kim Allahü Teala'nın rızasını kastederek bir mescit bina inşa ederse Allahü Teala da ona cennette onun gibi bir ev inşaa eder” Bizler için böyle hayırlı işlere vesile olmaktan daha büyük onur olmasa gerek. Rabbim sevabından cümlemizi nasip etsin. Hissedar etsin inşallah. Değerli komşularım, camilerimiz sokaklarımızın nurudur. Buranın eski halini bilirsiniz. Eski hali şimdiki hali nereden nereye. Bu sokaklarımız bu camimizde şenlendi, nurlandı. Allah şehrimizin semalarından ezanları camilerimizin saflarından da insanları eksik etmesin İnşallah." ifadelerini kullandı.

HAYIRSEVERLER YAPTIRDI

Hayırsever vatandaşın katkıları ile yapımı tamamlanan caminin inşaat alanı 968 bin metrekareden oluşuyor. Caminin içi 581 kişilik kapasiteye sahip iken, avlusunda da 525 kişi ibadet edebiliyor.

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Öte yandan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a plaket ve hediye takdiminde bulundu.