Ali Koç'un 28 Kasım'daki 'provokasyon' iması gündemde: O gün geldiğinde kimin ne duruş sergileyeceği görülecektir

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali üzerinden yaşananların baş sorumlusunun kim olduğu merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere gazeteci Fatih Altaylı, Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanması fikrinin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un fikri olduğunu iddia etmişti.
Süper Kupa finali oynanamadı
Galatasaray ile Fenerbahçe, bu iddiaların gölgesinde gittiği Suudi Arabistan'da, Atatürk posteri taşıyan tişörtlerle ve açılacak olan iki pankartla sahaya çıkmasına yetkililer tarafından izin verilmeyince sahaya çıkmadı ve yurda döndü.
Ali Koç'un 28 Kasım'daki 'provokasyon' iması gündemde
Dün geceden bu yana Türkiye'nin gündemine oturan Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finaline ilişkin dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı.
"O gün geldiğinde kimin ne duruş sergileyeceği görülecektir"
Süper Finali işaret eden açıklama ve yaşananlar 'duruş' tartışmalarının neyi kast ettiği tartışmalarını da beraberinde getirdi.
Fenerbahçe'nin 28 Kasım 2023 tarihinde resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle: