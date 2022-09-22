Gündem Almanyaya götüreceğiz diye 8 bin Euro alıp Adanada getirdiler
ADANA

Almanya’ya götüreceğiz diye 8 bin Euro alıp Adana’da getirdiler

Adana’da 7 yabancı uyruklu bir evde kilitli bulunurken, şahısları 8 bin Euro karşılığında 4 kişinin Almanya’ya götürme sözü vererek Adana’ya getirip eve kilitledikleri öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Almanya’ya götüreceğiz diye 8 bin Euro alıp Adana’da getirdiler
Adana

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 31012 Sokakta bir evden sesler gelmeye başlayınca komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 7 yabancı şahsın içeride olduğunu kapının da kilitli olduğunu belirledi.

Polis bir süre sonra kapıyı çilingir yardımıyla açtı. Yabancı uyruklu şahıslar Mersin’de yaşadıklarını 4 kişiyle 8 bin Euro karşılığında Almanya’ya gitmek için anlaştıklarını ancak 4 gün önce kendilerinin bu eve getirilip daha sonrada kapının kilitlendiğini söyledi.

Polis bunun üzerine 4 zanlının eşkalini alarak zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. 7 şahıs ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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"Eve kilitleyip kaçtılar"

Eve kitlenen şahıslardan Baran Diyar, savaştan kaçarak Mersin’e geldiklerini, oradan da Almanya’ya gitmek istediklerini bir arkadaşının kendisini 4 kişiyle tanıştırdığını belirterek, “7 kişi bu 4 kişiye 8 bin Euro verdik. Bizi Almanya’ya götüreceklerdi. 4 gün önce yola çıktık. Biz Adana’ya getirip bir eve kilitleyip kaçtılar. Kaç gündür çocuklarımda eşimden haber alamıyorum” dedi.

Adana’da kan donduran görüntü: Gündüz vakti sokak ortasında kanlı infaz
FOTOĞRAF 5
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Olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde meydana geldi. Atakan Gündüz, sokakta yürürken yanına yaklaşan kişi tabancayla ateş etti. Silahtan çıkan kurşun Gündüz’ün göğsüne isabet etti.
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