Altay tankına BATU gücü

04:0030/10/2025, Perşembe
G: 30/10/2025, Perşembe
BMC Power bünyesinde, Türk mühendis ve işçisinin emeğiyle geliştirilen yerli 400 ve 600 beygirlik motorlar, 1.000 ve 1.500 beygirlik güç gruplarının üretim ve geliştirme çalışmaları devam ediyor.
BMC Power bünyesinde, Türk mühendis ve işçisinin emeğiyle geliştirilen yerli 400 ve 600 beygirlik motorlar, 1.000 ve 1.500 beygirlik güç gruplarının üretim ve geliştirme çalışmaları devam ediyor.

TSK envanterine giren ve seri üretimi başlayan Altay tankının gelecek yılın sonunda yerli güç grubu BATU ile hazırlanması hedefleniyor. Güney Kore'den tedarik edilen güç grubu ile üretimi başlayan Altay'ın yerli 400 ve 600 beygirlik motorlar, 1.000 ve 1.500 beygirlik güç gruplarının üretim ve geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Seri üretimi ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı başlayan Altay tankı için yürütülen yerli güç grubu çalışmalarında test ve geliştirme faaliyetleri yoğun şekilde sürüyor. Altay tankının seri üretim çalışmaları Güney Kore'den tedarik edilen güç grubu ile başladı. Proje kapsamında 85 tankın bu şekilde üretilmesi, sonrasında yerli güç grubuna geçilmesi hedefleniyor. BMC Power bünyesinde, Türk mühendis ve işçisinin emeğiyle geliştirilen yerli 400 ve 600 beygirlik motorlar, 1.000 ve 1.500 beygirlik güç gruplarının üretim ve geliştirme çalışmaları devam ediyor.


GELECEK YILIN SONUNDA HAZIR HALE GETİRİLECEK

Güney Kore'den alınan güç grubu, Altay seri üretiminde 2028 yılına kadar ihtiyacı karşılayabilecek. BATU Güç Grubu'nun olgunluk seviyesinin ise 2026 sonu itibarıyla üst seviyeye çıkarılması planlanıyor. BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da Altay'ın ilk teslim töreninde bu yöndeki hedefi vurguladı. Bu doğrultuda, 2026 sonunda BATU'lu Altay'ın da hazır olması amaçlanıyor. Altay tankının yerli ve milli imkânlarla ortaya çıktığının altını çizen Fuat Tosyalı, “Altay tankını, üretim kapasitesi ve teknoloji yoğunluğu bakımından dünyada ilk 5, Avrupa’da ise ilk 3 arasında yer alan BMC Ankara Üretim Kompleksimizde üreteceğiz” dedi.


