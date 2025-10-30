Altay tankına BATU gücü

Seri üretimi ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı başlayan Altay tankı için yürütülen yerli güç grubu çalışmalarında test ve geliştirme faaliyetleri yoğun şekilde sürüyor. Altay tankının seri üretim çalışmaları Güney Kore'den tedarik edilen güç grubu ile başladı. Proje kapsamında 85 tankın bu şekilde üretilmesi, sonrasında yerli güç grubuna geçilmesi hedefleniyor. BMC Power bünyesinde, Türk mühendis ve işçisinin emeğiyle geliştirilen yerli 400 ve 600 beygirlik motorlar, 1.000 ve 1.500 beygirlik güç gruplarının üretim ve geliştirme çalışmaları devam ediyor.