Altay tankının envantere girmesi İsrail ve Yunan basınında yankılandı: 'Türkiye süper güçler arasında'

10:4329/10/2025, Çarşamba
G: 29/10/2025, Çarşamba
Altay ana muharebe tankı
İsrail basınından Maariv gazetesi, Türkiye’nin yerli üretimi Altay ana muharebe tankını “endüstriyel egemenliğin sembolü” olarak tanımladı. Haberde, Altay projesinin Türkiye’yi savunma sanayisinde küresel güçler ligine taşıyabilecek bir adım olduğu vurgulandı.

BMC’nin seri üretim hattından çıkan ilk üç Altay ana muharebe tankı, düzenlenen törenle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi. Ankara-Kahramankazan’daki BMC Üretim Tesisi’nin açılışında konuşan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Altay’ın 35 bin kilometrelik yol testi ve 3 bin 700 fiili atışı başarıyla tamamladığını belirterek, savunma sanayisinde
'tam bağımsız Türkiye
' hedefini bir kez daha vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende Altay’ın test ve değerlendirme süreçlerine dikkat çekerek,
"35 bin kilometrelik test süreci, 3 bin 700 fiili atışla tüm aşamaları geçen Altay tanklarımızın ilkini kahraman ordumuza teslim etmenin gururunu yaşıyoruz"
dedi. Erdoğan savunmada hedefin tam bağımsızlık olduğunu yineledi.


"Türkiye süper güçler arasına giriyor"


  • Altay’ın seri üretime geçmesi dış basında geniş yankı buldu. İsrail gazetesi Maariv, Altay’ı “endüstriyel egemenliğin simgesi” olarak tanımlayıp projenin yirmi yılda dışa bağımlılıktan özerkliğe dönüşen savunma sanayisini somutlaştırdığını yazdı. Haberde Altay’ın, TSK’daki eski M48 ve M60 gibi platformların yerini almak üzere geliştirildiği vurgulandı. Ayrıca Türkiye'nin bu alandaki adımıyla süper güç ülke konumuna geçebileceği belirtildi.

Öte yandan Yunanistan'da Türkiye'nin savunmada attığı adımlara karşı önlem alınması gerektiğini yazmıştı.



Hedef: Ayda 8, 3-4 yılda 250 tank


Yunan gazetesi Ekathimerini,
Erdoğan’ın açıklamalarına atıfla BMC’nin aylık 8 tank üretmeyi hedeflediğini ve önümüzdeki 3–4 yıl içinde 250 Altay’ın envantere gireceğinin duyurulduğunu aktardı.

Erdoğan’ın yurt dışından malzeme temininde yaşanan zorluklara rağmen hedeflere ulaşma kararlılığına da yer verildi:
"Karşılaştığımız engeller bizi yavaşlatabilir veya biraz geciktirebilir, ancak hedefimize ulaşmamızı asla engelleyemez. Ya bir yol buluruz ya da bir yol yaparız."
ifadeleri haberde yer aldı.

Ambargolarla mücadele ve projenin ilerletilmesi


Kosova merkezli Telegrafi, Altay projesinin geçmişte ambargolar ve tedarik kısıtları nedeniyle sekteye uğradığını, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın inisiyatifiyle projenin ileri taşındığını belirtti.



Haberde Altay’ın birçok alt sisteminin yerlileştirildiği ve modern muharebe gereksinimlerine uygun teknolojilerle donatıldığı vurgulandı.


Polonya merkezli Defence Industry EU ve yerli kaynaklar, Altay’daki kritik elektronik ve savunma sistemlerinin büyük kısmının ASELSAN tarafından sağlandığını yazdı. Haberlere göre ASELSAN tarafından entegrasyonları yapılan başlıca sistemler şunlar:


VOLKAN-II atış kontrol sistemi (hassas hedefleme),
Uzaktan kumandalı silah sistemleri (uzun menzilli tehditlere karşı),
Tank komuta-kontrol bilgi sistemi ve taktik ağ omurgası,
Lazer uyarı sistemi ve sürücü görüş sistemleri,
AKKOR aktif koruma sistemi (radar tabanlı tehdit tespiti),
Savaş Alanı Tanıma Sistemi, Örümcek Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, TMES gömülü simülatör ve milli periskop sistemleri.
Bu entegrasyonlar, Altay’ın hedef tespit, nişanlama, savunma ve mürettebat eğitimi kapasitelerini artırıyor.

Altay Milli Tank Projesi (MITÜP) kapsamında geliştirilen platform, yıllar süren Ar-Ge, saha testleri ve iş birliği süreçleri sonucu nihai üretim aşamasına geldi. Haberlerde, Nisan 2023’te Kore motorlu iki “Yeni Altay” prototipinin TSK’ya teslim edildiği ve başarılı saha testlerinin ardından operasyonel teslimat sürecinin başladığı hatırlatıldı.


Dünya basınında gündem oldu


Yabancı haber kuruluşları genel olarak Altay’ı Türkiye’nin savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemenin sembolü olarak değerlendiriyor; bazı yayınlar bunu siyasi ve ekonomik anlamda da önemli bir adım olarak yorumladı.


Haberlerde, yerelleştirme oranının artmasının hem tedarik güvenliğini güçlendireceği hem de dış baskılara karşı stratejik özerklik sağlayacağı öne çıkarıldı.




