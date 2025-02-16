Altın madenlerine metal yiyen bitki

Altın madeninin çıkarılması için kullanılan ağır metallerin topraktan arındırılması için 'metal yiyen bitkilerin' bu sahalarda yetiştirilmesi önerildi. Altın madeninin çıkarılması için kullanılan siyanür dahil pek çok ağır metal binlerce yıl toprakta varlığını sürdürebiliyor. Bu metalleri dönüştürebilen bitki ve bakterilerin maden sahalarında kullanılması TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun taslak raporuna girdi. Raporda, altın madenciliğinde kullanılan ve çevre kirliğine neden olan siyanür ve benzeri diğer ağır metallerin topraktan arındırılması için metal tutan bitki ve bakterilerin kullanılması önerildi. Raporda, metalleri ayrıştırabilen bakterilerle ve siyanür dahil ağır metalleri tüketerek yaşayan ve metallerin artıklarını yapraklarında tutan bitkilerin, maden sahalarının yakınlarında yetiştirilmesi tavsiye edildi. Genelde kuru iklimlerde yetişen bu bitkiler çinko, arsenik, siyanür gibi zehirli metalleri yapraklarına hapsedip tutuyor. Yaklaşık 450 bitki türünün bu özelliğe sahip olduğu biliniyor. Bazı bitkilerin toprak üstü organları yani yaprakları 50 ila 500 kat daha fazla metal biriktirebilme özelliğine sahip.