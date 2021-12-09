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ANKARA

Altındağ davasında yeni gelişme: Öldürülen Emirhan Yalçın'ın katili için istenen ceza belli oldu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ı öldüren, Ali Yasin Güler'i yaralayan yabancı uyruklu Yahya Al Abdo hakkında müebbet ile 22 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yaşı küçük olan şüpheli A.M.A hakkındaki soruşturmanın ise sürdüğü ifade edildi..

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Haber Merkezi AA
Altındağ davasında yeni gelişme: Öldürülen Emirhan Yalçının katili için istenen ceza belli oldu
Altındağ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 10 Ağustos'ta Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta çıkan kavgada yabancı uyruklu Yahya Al Abdo, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler'i bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Yalçın hayatını kaybetti.

Emirhan Yalçın cinayetinden müebbet hapsi istenen şüpheli Abdo'nun ayrıca Ali Yasin Güler'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 15 yıla, zincirleme şekilde tehdit suçundan 8 aydan 3 yıl 6 aya, hakaret suçundan ise 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler
Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler

Olay sırasında Abdo ile birlikte hareket ettiği belirtilen 18 yaşından küçük şüpheli A.M.A. hakkındaki soruşturma ise devam ediyor.

Yahya Al Abdo
Yahya Al Abdo

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Olayın geçmişi

Ankara'nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta 10 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan kavgada Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler bıçakla yaralanmış, hastaneye kaldırılan Yalçın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kavgaya ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu Abdo ile A.M.A, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

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