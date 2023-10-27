Ankara Valiliğinden SOLOTÜRK uçuşlarıyla ilgili vatandaşlara 'yüksek ses' uyarısı

"Cumhuriyetimizin 100. yılı Kutlamaları Ankara Etkinlikleri çerçevesinde aşağıdaki programa göre SOLOTÜRK Prova ve Gösteri Uçuşları düzenlenecektir. Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde yapılacak planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için ‘SOLOTÜRK Prova Gösteri Uçuşları’ Programı kamuoyunun bilgisine sunulur"