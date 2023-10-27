Ankara Valiliğinden SOLOTÜRK uçuşlarıyla ilgili vatandaşlara 'yüksek ses' uyarısı

SOLOTÜRK
Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada,
"Cumhuriyetimizin 100. yılı Kutlamaları Ankara Etkinlikleri çerçevesinde aşağıdaki programa göre SOLOTÜRK Prova ve Gösteri Uçuşları düzenlenecektir. Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde yapılacak planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için ‘SOLOTÜRK Prova Gösteri Uçuşları’ Programı kamuoyunun bilgisine sunulur"
denildi.
Program ise şöyle:
Çevre tanıma uçuşu.
27 Ekim Cuma Saat: 13.40 Yer: Anıtkabir
Prova uçuşu
28 Ekim Cumartesi Saat: 17.00 Yer: Anıtkabir
Gösteri Uçuşu
29 Ekim Pazar Saat: 13.00 Yer: Anıtkabir
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12 saat önce