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Ankara'da 3 katlı iş yerinde korkutan yangın: Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Ankara'da 3 katlı iş yerinde korkutan yangın: Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

09:315/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
AA
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Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sanayi sitesinde ahşap malzeme üretimi yapan iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde ahşap malzeme üretimi yapan iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kavaklı Mahallesi'ndeki Siteköy Sanayi Sitesi'nde ahşap malzeme üreten 3 katlı iş yerinde sabah erken saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın diğer katlara da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Bölgeye giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


Yangın iş yerinde hasara neden oldu.



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