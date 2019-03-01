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Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu 7 gözaltı

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Ankara'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 5'i Türk, ikisi Iraklı 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülürken soruşturma sürdürülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar emniyete götürüldü. Fotoğraf: Arşiv.
Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar emniyete götürüldü. Fotoğraf: Arşiv.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, El Kaide terör örgütünden ayrılarak, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüten DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmeye başlayan şüphelilerin, illegal yollarla Ankara'ya gelip DEAŞ terör örgütü yanlıları ile irtibat kurduklarını saptadı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için adreslerine eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda, DEAŞ terör örgütü adına kentte faaliyet gösterdikleri tespit edilen 5'i Türk, 2'si Irak uyruklu toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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