Ankara'da FETÖ’ye çifte baskın

Örgütün ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu anlaşılan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin, Ankara genelindeki çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal ve market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlardan arandığı anlaşıldı. Operasyonda biri mahrem imam, biri ihraç binbaşı ve 8’i de ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 6’sı yakalandı.