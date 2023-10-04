Ankara'da FETÖ’ye çifte baskın

Şüphelilerin, askeri okul mülakatları sırasında aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak avantaj sağladığı belirtiliyor.
Örgütün ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu anlaşılan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin, Ankara genelindeki çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal ve market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlardan arandığı anlaşıldı. Operasyonda biri mahrem imam, biri ihraç binbaşı ve 8’i de ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 6’sı yakalandı.
DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İkinci operasyon ise örgütün sınav usulsüzlüğüne yönelik gerçekleştirildi. 2010-2016 arasındaki bazı askeri sınavlarda soruların FETÖ’cülere sızdırılmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, askeri okul mülakatları sırasında aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak avantaj sağladığı belirtiliyor.