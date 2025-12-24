Yeni Şafak
Ankara'da iki gün süren aşiret düğünü: Kilolarca altın milyonlarca lira takıldı

00:4524/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Aşiret düğününe yoğun katılım gerçekleşti.
Aşiret düğününe yoğun katılım gerçekleşti.

Ankara'da bir otelde düzenlenen ve iki gün süren aşiret düğününe milletvekilleri, aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş insanları ve binlerce kişi katıldı. Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra yurt dışından da katılımın sağlandığı düğünde geline kilolarca altın, damada ise milyonlarca lira takıldı.

Ankara, son zamanların en görkemli düğünlerinden birine tanıklık etti. İki gün süren düğünde geline takılan 1 kiloya yakın gerdanlık ve takıların çokluğu dikkat çekti.

Ankara’da yaşayan Vanlı iş adamı Veysel Ürüm’ün kardeşi Ömer Ürüm, Gaziantepli iş adamı İzettin Altunkaya’nın kızı Deniz Altunkaya ile hayatını birleştirdi. Bir otelde düzenlenen görkemli düğüne milletvekilleri, aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş insanları ve binlerce kişi katıldı. Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra yurt dışından da katılımın sağlandığı düğünde geline kilolarca altın, damada ise milyonlarca lira takıldı. Düğün töreninde ünlü sanatçılar Ceylan ve Özgür Alter’in yanı sıra yerel sanatçılar da sahne aldı.

Gece sonunda açıklamada bulunan damadın abisi Veysel Ürüm, "İş insanları, kanaat önderleri, siyasiler ve dostlarımızın katıldığı bir düğün oldu. Tabi bütün hemşerilerimizle gönül muhabbetimiz var. Çok güzel bir düğün oldu ve yoğun bir katılım vardı" dedi.



