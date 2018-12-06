Ankara'da otobüs yayaların arasına daldı

Başkent'in en yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu Kızılay Meydanı'nda plakası henüz belirlenemeyen, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, bugün saat 15.30 sıralarında, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda duran yayaların arasına daldı. Kazada, ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar, çevredekiler ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.