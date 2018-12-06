Gündem Ankarada otobüs yayaların arasına daldı
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Ankara Kızılay'da otobüs yayaların arasına daldı

Ankara'da otobüs yayaların arasına daldı

Ankara Kızılay Meydanı'nda belediye otobüsü freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yayaların arasına daldı. Kazada, ilk belirlemelere göre kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan bir kadının otobüsün altında kaldığı öğrenildi.

IHA
Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.
Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

Başkent'in en yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu Kızılay Meydanı'nda plakası henüz belirlenemeyen, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, bugün saat 15.30 sıralarında, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda duran yayaların arasına daldı. Kazada, ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaralandı.

Kaza sonrası trafik yoğunluğu yaşandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, çevredekiler ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

Ankara'da belediye otobüsü yayaların arasına daldı!
OYNAT 01:01
Ankara'da belediye otobüsü yayaların arasına daldı!
Ankara'da korku dolu anlar. Belediye otobüsü yayaların arasına girince iki kişi yaralandı. Yaralılardan bir kadın otobüsün altında kaldığı öğrenildi.
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