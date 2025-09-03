Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara'yı panikleten duman ve is kokusuna Valilikten açıklama

Ankara'yı panikleten duman ve is kokusuna Valilikten açıklama

00:253/09/2025, Çarşamba
G: 3/09/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Valilik, il genelinde herhangi bir yangın olayı bulunmadığını ifade etti.
Valilik, il genelinde herhangi bir yangın olayı bulunmadığını ifade etti.

Ankara'da akşam saatlerinde yoğun duman ve is kokusu hissedilmesi üzerine Valilikten açıklama yapıldı. Ankara Valiliği, kokunun sebebinin Kastamonu'nun Araç ilçesinde devam eden orman yangınından kaynaklandığını belirtti.

Ankara Valiliği tarafından, Ankara genelinde oluşan yoğun duman ve is kokusunun Kastamonu’da devam eden orman yangından kaynaklandığını açıklandı.

Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde İlimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/ Araç’ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgârlarının etkisiyle İlimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup. İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.



#Ankara
#Ankara Valiliği
#Kastamonu
#Orman Yangını
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mevlid Gecesi mesajları 2025: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli Mevlid Gecesi mesajları ve sözleri