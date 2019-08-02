Ankesörden 26 kez arandı

FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen ‘ankesörlü telefon’ soruşturmaları kapsamında, hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan Teğmen A.Y. için Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi çok tartışılacak bir karara imza attı. Soruşturma kapsamında alınan tanık beyanları ve yapılan cep telefonu incelemesi sonucu A.Y.’nin 23 Ekim 2013-28 Kasım 2015 tarihleri arasında toplam 26 kez ardışık şekilde ankesörlü telefon hattından arandığı belirlendi.

TANIK: SOHBETE ÇAĞIRILDIM

Geçtiğimiz aylarda başlayan davada duruşma savcısı mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, sanık A.Y.’nin 11 TSK mensubuyla birlikte ankesörlü telefon vasıtasıyla 2 yıllık süreçte toplam 26 kez ard arda arandığı ifade edildi. TSK personeli olan diğer kişilerin HTS kayıtlarının incelenmesi sonucu söz konusu sabit numaradan birçok şüphelinin arandığı vurgulandı. Davada TSK mensubu şahıslardan F.K. de tanık sıfatıyla dinlendi. F.K ifadesinde söz konusu sabit hatlardan aranarak FETÖ sohbetlerine çağırıldığı bilgisini verdi. Duruşma savcısı A.Y’nin ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçu kapsamında cezalandırılmasını isterken; Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi sanığın ‘silahlı terör örgütü üyesi’ olduğu ve örgütsel toplantılara katıldığına dair yeterli delil bulunamadığını belirterek beraat kararı verdi.