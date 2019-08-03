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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Ankesörden taciz çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen ‘ankesörlü telefon’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Üsteğmen A.T itirafçı oldu.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

FETÖ’nün TSK’daki kriptolarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada ifade veren A.T, örgütün küçük yaşlardan itibaren ağına düşürdüğü öğrencilere cinsel tacize varan müdahalelere maruz kaldığını gün yüzüne çıkardı. Kaldığı evlerde genellikle FETÖ elebaşının kitaplarını okuyup, videolarının izlediğini aktaran A.T çocukluğunda yaşadığı travmayı şu şekilde savcılıkla paylaştı: “Çocukluğumda yaşadığım bu kötü anıyı üstünden 20 yıl geçmiş olsa da hala unutamıyor, üstünden yıllar geçse de hala dün olmuş gibi gözlerimde canlanıyor. Aklıma geldiği her an gözlerim doluyor.”

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