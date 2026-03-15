Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Annesinden kaçırıp yedi yıl esir tuttular

Annesinden kaçırıp yedi yıl esir tuttular

04:0015/03/2026, Pazar
G: 15/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yedi yıl esir tutulan N.S.
Yedi yıl esir tutulan N.S.

Bursa'da babası Umut K. tarafından 1 yaşındayken Alman annesinden kaçırılan N.S., 7 yıl boyunca tutulduğu harabe bir evde özel ekibin operasyonuyla bulundu.

Almanya vatandaşı R.S. (31), 2019 yılında bir yaşındaki oğlu N.S'yle çocuğunun babası Umut K'nin (33) Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan annesi H.S'nin (60) evine gitti. Almanya'da yaşayan Umut K'nın Türkiye'ye kesin dönüş yapmak istemesi nedeniyle R.S. ile aralarında anlaşmazlık çıktı. Bu sırada Umut K'nin annesi H.S, halasının oğlu olan R.M'nin evinde N.S'yi sakladı. Uzun süren arama çalışmaları sonucu çocuğa ait herhangi bir ize rastlanmadı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Soruşturma kapsamında şubat ayında özel ekip kuruldu. Ekip, durumundan şüphelendiği babaanne H.S'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık bir aylık çalışma sonunda ekipler, çocuğun bulunduğu adresi tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonla 8 yaşındaki N.S, R.M'ye ait evde bulundu.

BABAANNE VE KUZEN TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan babaanne H.S. ile çocuğun saklandığı ikametin sahibi R.M, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı. N.S. ise devlet korumasına alındı. Bu arada çocuğun babası Umut K'nın ise 2 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.



#Bursa
#Esir
#Alman Vatandaşı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
