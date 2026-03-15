Annesinden kaçırıp yedi yıl esir tuttular

Almanya vatandaşı R.S. (31), 2019 yılında bir yaşındaki oğlu N.S'yle çocuğunun babası Umut K'nin (33) Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan annesi H.S'nin (60) evine gitti. Almanya'da yaşayan Umut K'nın Türkiye'ye kesin dönüş yapmak istemesi nedeniyle R.S. ile aralarında anlaşmazlık çıktı. Bu sırada Umut K'nin annesi H.S, halasının oğlu olan R.M'nin evinde N.S'yi sakladı. Uzun süren arama çalışmaları sonucu çocuğa ait herhangi bir ize rastlanmadı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Soruşturma kapsamında şubat ayında özel ekip kuruldu. Ekip, durumundan şüphelendiği babaanne H.S'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık bir aylık çalışma sonunda ekipler, çocuğun bulunduğu adresi tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonla 8 yaşındaki N.S, R.M'ye ait evde bulundu.

BABAANNE VE KUZEN TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan babaanne H.S. ile çocuğun saklandığı ikametin sahibi R.M, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı. N.S. ise devlet korumasına alındı. Bu arada çocuğun babası Umut K'nın ise 2 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.







