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ANTALYA

​Antalya haberleri: Patara Deniz Feneri orijinal taşlarıyla yeniden yükselecek

Patara Deniz Feneri orijinal taşlarıyla yeniden yükselecek

Antalya’nın Kaş ilçesinde tarihi Patara Antik Kenti’nde, Roma İmparatoru Nero’nun yaptırdığı ve tamamı 1481’deki tsunamide yıkıldığı belirtilen 26.5 metre yüksekliğindeki 2 bin yıllık deniz fenerinin yeniden inşası için harekete geçildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Antalya haberleri: Patara Deniz Feneri orijinal taşlarıyla yeniden yükselecek
Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti’nde, 32 yıl önce Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fahri Işık ve eşi Havva İşkan Işık tarafından başlatılan kazılarda bugüne kadar yüzlerce tarihi eser ortaya çıkarıldı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde tarihi Patara Antik Kenti’nde, Roma İmparatoru Nero’nun yaptırdığı ve tamamı 1481’deki tsunamide yıkıldığı belirtilen 26.5 metre yüksekliğindeki 2 bin yıllık deniz fenerinin yeniden inşası için harekete geçildi. Kazılarda ortaya çıkarılan 2 bin 500 taşın, taş hastanesinde röntgenleri çekilip, yapay zeka teknolojileriyle orijinal yerleri tek tek belirlendi. Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti’nde, 32 yıl önce Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fahri Işık ve eşi Havva İşkan Işık tarafından başlatılan kazılarda bugüne kadar yüzlerce tarihi eser ortaya çıkarıldı. En önemlilerinden biri de Roma İmparatoru Nero tarafından yaptırılan deniz feneri. 2000 yılında dönemin kazı başkanı Prof. Dr. Fahri Işık tarafından tespit edilen ve daha sonra kazı başkanlığını devralan Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından ortaya çıkarılan fenere ait, 2 bin 500 orijinal taş bulunuyor.

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2 bin yıllık bir deniz fenerinin yüzde 80 oranında orijinal taşlarıyla yeniden inşası, dünyada ilk olarak gösteriliyor.
2 bin yıllık bir deniz fenerinin yüzde 80 oranında orijinal taşlarıyla yeniden inşası, dünyada ilk olarak gösteriliyor.

YÜZDE 80’İ ORİJİNAL

  • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Dr. Şahabettin Öztürk, “Birinci derecede kanıt niteliği olmasa da Nero dönemine ait bazı sikkeler üzerinde de fenerin genel konumuyla ilgili bazı verilerden yararlanıldı” dedi. Taşların orijinal yerlerinin belirlenmesi için yapı sistemi yazılımı olan Revit programı kullanıldığını anlatan Öztürk, “Kanaatimce yüzde 80 oranında orijinal taş, yüzde 20 oranında da yeni taş kullanılacağı varsayılmaktadır. Böylelikle deniz feneri yeniden ayağa kaldırılacak ve bu restorasyon değil rekonstrüksiyon işlemi, yani yapıyı yeniden kurma anlamında” diye konuştu.

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