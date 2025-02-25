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Antalya'da iş yerini kurşunlayan şüpheliler yakanandı

Antalya'da iş yerini kurşunlayan şüpheliler yakanandı

16:5925/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
AA
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde bir işletmeye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının şüphelileri, emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı. Edinilen bilgilere göre, olaya karıştıkları belirlenen S.T., D.B. ve U.C.S. isimli şahıslar; düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Şüphelilerin üzerlerinde ve saklandıkları alanlarda yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 680 adet (yaklaşık 4 milyon 350 bin kullanımlık) sentetik kannabinoid (A4), 712 gram uyuşturucu yapımında kullanılan fubunika maddesi, 32 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda, olaya karıştığı tespit edilen S.T., D.B. ve U.C.S. gözaltına alındı.


Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şüpheliler, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti", "Mala Zarar Verme", "Tehdit" ve "6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından U.C.S. hakkında adli kontrol kararı verilirken, S.T. ve D.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Antalya
#Silahlı Saldırı
#Uyuşturucu

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