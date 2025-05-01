Antalya'da Tahtalı Dağı zirvesine kar yağdı

Culfa, "Antalya'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler sahilde denize girebilecekleri bir havadan teleferikle Tahtalı zirvesine çıktıklarında kar topu oynayabilecekleri bir manzarayla karşılaşmış oldular. Bundan dolayı misafirlerimiz de büyük bir keyif ve şaşkınlık yaşadılar." diye konuştu.