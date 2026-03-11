Ara tatile güçlü destek çıktı

Yalçın, çalışmanın 81 ilde 55 bin öğretmen, 7 bin yönetici, 20 bin öğrenci ve 36 bin veli olmak üzere toplam 119 bin 709 paydaşın katılımıyla yürütüldüğünü belirtti. Yalçın, “Ara tatillerin sahadaki yansımalarını ve paydaşlar üzerindeki etkilerini ve uygulama süreçlerini değerlendirmek amacıyla bu çalışmayı yapma gereği duymuştur” dedi.

YKS-LGS ÖĞRENCİLERİ TATİL İSTİYOR

Araştırmaya göre öğretmenlerin yüzde 86,9’u, öğrencilerin yaklaşık yüzde 80’i tatil sonrası derslere uyum sağlama konusunda kronik bir güçlük yaşamadığını ifade etti. Ayrıca YKS ve LGS hazırlık süreçlerindeki öğrencilerin yüzde 86-90’ı ara tatilin akademik temposunu olumsuz etkilemediğini belirtti.

VELİLER DE KARŞI

Araştırma ayrıca ebeveyn bakımı ve iş yaşamına etkileri de ortaya koydu. Çalışan ebeveynlerin mağduriyet yaşadığı hipotezi saha verileriyle doğrulanmadı. Yalçın, “Her iki ebeveyni çalışan ailelerin yüzde 76,2’si uygulamanın kaldırılmasına karşı çıkmaktadır. Velilerin büyük bir kısmı, ara tatilin izin almalarını zorunlu kılmadığını veya iş yerinde sorun oluşturmadığını belirtmiştir” dedi.

HOBİLERE ZAMAN AYIRMA FIRSATI

Öğrencilerin kişisel gelişim faaliyetleri ve aileyle kaliteli zaman geçirme açısından ara tatil uygulaması olumlu değerlendiriliyor. Araştırmada, ortaöğretim öğrencilerinin yüzde 81, ortaokul öğrencilerinin ise yüzde 75’i tatilde kitap okuma ve hobilerine zaman ayırabildiklerini ifade etti.







