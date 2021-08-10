Yangında torununu kurtardı kendisi alevlerin arasında kaldı

Kaynarca köyü yaylasındaki Dursun Odabaş’a ait evde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada torunuyla birlikte içeride uyuyan Meryem Odabaş, dumanları fark edince uyandı. Odabaş, torununu pencereden çıkardı, ancak kendisi içeride kaldı.

DHA Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Borçka Belediyesi itfaiye ve Borçka Orman İşletmesi ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Ekipleri evde yaptığı incelemede Meryem Odabaş’ın cansız bedenine ulaşıldı.

DHA Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

‘ÇOK ÜZÜCÜ BİR OLAY’

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, “Yangın gece saatlerinde meydana geldi. Ben o an il dışında olduğum için olay yerine gidemedim. İhbar geldiği an ekiplerimizi olay yerine yönlendirdik ama maalesef bir ninemiz torununu, camdan dışarı çıkarmayı başarıyor ama kendisi alevlerin arasında kalarak hayatını kaybediyor. Orası benim de köyüm, çok üzücü bir olay. Merhuma Allah’tan rahmet, bütün yakınlarına sabır diliyorum. Allah böyle acılar bir daha yaşatmasın” dedi.

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Meryem Odabaş’ın cenazesi, bugün kılınan namazın ardından Kaynarca köyünde toprağa verildi.

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