Artvin’de çığda kaybolan çoban için yakınlarından çağrı

Kayıp çoban Bülent Gezer

Artvin’de meydana gelen çığ felaketinde kaybolan çoban Bülent Gezer’in yakınları, olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen arama çalışmalarının yeniden başlaması için çağrıda bulundu. Yetkililer ise, çalışmaların tamamen sonlandırılmadığını ve arazi şartlarının uygun hale gelmesi durumunda yeniden başlatılacağını duyurdu.

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde 31 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen çığ felaketinde kaybolan çoban Bülent Gezer’in yakınları, arama çalışmalarının yeniden başlatılması çağrısında bulundu.


Olayda sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ile yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa maruz kalmıştı. Çobanlardan 3’ü kendi imkânlarıyla kurtulurken, başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Suat Temel ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla’nın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Kayıp çoban Bülent Gezer için yürütülen çalışmalar ise olumsuz hava şartları ve artan çığ riski nedeniyle 3 Ocak’ta geçici olarak durdurulmuştu.


AFAD ekipleri tarafından son olarak termal kamera donanımlı dronlarla bölgede arama, ölçüm ve gözlem çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde yeni çığların oluştuğu ve risk seviyesinin yükseldiği tespit edilirken, yetkililer arama çalışmalarının tamamen sonlandırılmadığını, hava ve arazi şartlarının uygun hale gelmesiyle yeniden başlatılacağını bildirdi.



Yakınlarından çağrı


Bülent Gezer’in yakınlarından Bahriye Durgun, bahar aylarına kadar arama yapılmaması durumunda cesede ulaşılamayacağını belirterek,
"Baharda bu bölgede kar çözülür, yaban hayvanları devreye girer. Kardeşimizin cesedini bu şekilde kaybetmek istemiyoruz. Çocuklarına gösterebileceğimiz bir mezar olsun istiyoruz"
ifadelerini kullandı.


