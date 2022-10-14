Asker eğlencesi için Kağıthane Tüneli'ni kapattılar

Ekonomi

124 ülkeden katılımcı ağırlayacak

MÜSİAD EXPO, 124 ülkeden sanayici, yatırımcı ve girişimci iş insanını İstanbul'da bir araya getirecek. Fuarda 100 binin üzerinde ziyaretçi ve katılımcının ağırlanacağını belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.