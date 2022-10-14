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İSTANBUL

Asker eğlencesi için Kağıthane Tüneli'ni kapattılar

İstanbul Kağıthane'de asker eğlencesi yapan bir grup, araçlarıyla Kağıthane Taksim Tüneli'ni kapattı. Araçlarından inerek meşale yakan kişiler, polis ekiplerinin geldiğini görünce araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

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Haber Merkezi DHA
Asker eğlencesi için Kağıthane Tünelini kapattılar
Kısa bir süre kapanan tünel trafiği normale dönerken, bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Kağıthane Taksim Tüneli'nde meydana geldi.

Asker eğlencesi yapan bir grup arkadaş, otomobillerini durdurup aşağı inerek meşale yakarken, askere gidecek olan arkadaşlarını havaya attı.

Bu sırada tünel trafiği dururken, polis ekiplerinin geldiğini gören grup, hemen oradan uzaklaştı.

Kısa bir süre kapanan tünel trafiği normale dönerken, bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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