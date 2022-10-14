Asker eğlencesi için Kağıthane Tüneli'ni kapattılar

Olay, akşam saatlerinde Kağıthane Taksim Tüneli'nde meydana geldi.
Asker eğlencesi yapan bir grup arkadaş, otomobillerini durdurup aşağı inerek meşale yakarken, askere gidecek olan arkadaşlarını havaya attı.
Bu sırada tünel trafiği dururken, polis ekiplerinin geldiğini gören grup, hemen oradan uzaklaştı.
Kısa bir süre kapanan tünel trafiği normale dönerken, bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
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Olay, saat 00.00 sıralarında Esenyurt Akevler Mahallesi, 1075 Sokak üzerinde bulunan sitede meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, site içinde bulunan 10 katlı binanın 6’ncı katından düşen yabancı uyruklu Ebraim Fofana, giriş katta bulunan cam korkuluğa çarparak yere düştü
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri 6’ncı kattan düşen Fofana’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ve polis ekipleri uzun süre binada ve çevresinde imcelemeler yaptı.
Polis ekipleri, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.
Esenyurt’ta şüpheli ölüm: Altıncı kattan düşerek hayatını kaybetti
Esenyurt'ta 10 katlı binanın 6. katından düşen 27 yaşındaki yabancı uyruklu Ebraim Fofana yaşamını yitirdi. Polis, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.