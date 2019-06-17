Gündem Askere dayak iddiasına soruşturma başlatıldı
3. SAYFA BALİKESİR

Askerde dayak iddiasına mahkemeden soruşturma

Askere dayak iddiasına soruşturma başlatıldı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nda er olarak vatani görevini yapan Muhammet Süleyman Karakuş (23), şiddet gördüğü iddiasıyla hastaneden darp raporu alıp, emniyette şikayetçi oldu. Kışlaya gittiği günden beri üst devreleri ile komutanlarının kendisine kötü davrandığını savunan Karakuş, en son yemekhanede dövüldüğünü söyledi. Göz çukurunda 3 kırık belirlenen ve yarın ameliyat edilecek Karakuş'un iddialarıyla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Muhammet Süleyman Karakuş'un üniformalı ve gözü mor fotoğrafı.
Muhammet Süleyman Karakuş'un üniformalı ve gözü mor fotoğrafı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan Muhammet Süleyman Karakuş, 12 aylık vatani görevini yapmak için 1 Şubat'ta Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu.

Görevine başlamasının ardından koğuşta üst devrelerinin kötü davranışlarına maruz kaldığını öne süren Karakuş, kendisine zorla tuvalet yıkatıldığını, erkenden uyandırıldığını ve her gün 2 saat koğuş kapısında zorla nöbet tutturulduğunu iddia etti.

Seni koğuşta boğdurturum

Bu durumu 1 ay önce Tim Komutanı Astsubay S.E.'ye anlattığını belirten Karakuş, bunun üzerine tehdit edildiğini öne sürdü. S.E., iddiaya göre, kötü davrandığı ileri sürülen askerlerin yanında Karakuş'a, "Üst devrelerine saygılı olacaksın. Şikayet etmeyeceksin. Yoksa seni koğuşta boğdurturum. Seni öldürürler" dedi.

  • Tim komutanının bu sözlerinden sonra üst devredeki erlerin kendisine daha kötü davranmaya başladığını iddia eden Muhammet Süleyman Karakuş, üst devreleri ile komutanlarının şiddetine maruz kaldı. Yemekhanede gördüğü şiddet sonucu hastaneye kaldırılan ve gözünde 3 kırık olduğu tespit edilen Karakuş, karakola giderek, kendisine şiddet uygulayan komutan ve üst devrelerinden şikayetçi oldu.

Süleyman Karakuş'un dayak yemeden önce askeri kıyafetle fotoğrafı.

"Yumruk attı, yere yığıldım"

Nasıl şiddet gördüğünü anlatan Muhammet Süleyman Karakuş, "Çarşı iznine çıkmıştım. Çarşı izninde alkol aldığım için kışlaya dönünce nöbetçi komutan bu konu hakkında tutanak tuttu. Daha sonra koğuşa çıktım. Koğuşta dolabımı açıp içinden bir şey alırken, üst devredeki erlerden biri bana yumruk attı. Sonra ben yere yığılıp kaldım. Beni neden dövdüğünü anlamadım. Daha sonra arkadaşlarım araya girerek beni kurtardı. O an dövüldüğüm için sinir krizi geçirdim. Nöbetçi astsubay beni Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne götürdü. Hastanede bana sakinleştirici iğne yaptılar sonra alaya döndüm" diye konuştu.

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DHA
Hastanenin dayak iddiasının ardından hazırladığı rapor.

10 kişi beni yerde tekmeledi

Kışlaya dönünce yemekhaneye gittiğini belirten Karakuş, "Yemekhanede bana vuran Ş.O. ile karşılaştım. Beni görünce birden ayağa kalktı. Ben de bana vuracağını düşünüp refleks olarak onu ittirdim. O sırada yemekhanede bulunan nöbetçi amir M.Y. beni boğazımdan tutup yere yatırdı. M.Y. ile üst devrede bulunan yaklaşık 10 kişi beni yerde tekmeleye başladı. Daha sonra arkadaşlarım araya girdi. M.Y. beni kollarımdan tuttu. O sırada üst devrelerden biri olan er Y.Y. gözüme yumruk attı. O an görme yetimi kaybedip kendimi yere attım. Gözümden kan geliyordu. 'Buz verin' diye bağırdım ama hiçbir şey yapmadılar. Başka bir komutan gelip beni oradan aldı ve hastaneye götürdü. Doktor, göz çukurunda 3 yerde kırık olduğunu söyledi ve 1 hafta rapor yazdı" dedi.

Dayak yediğini iddia eden askerin gözünde morarma ve kanama meydana geldi.

Komutan 'Karakol' diye başka yere bırakmış

Hastaneden çıktıktan sonra en yakın polis karakoluna gitmek istediğini anlatan Karakuş, "Uzman komutan hastaneden çıktıktan sonra beni memleketime gitmek için terminale götürmek istedi. Ben polis karakoluna gitmek istediğimi belirttim. Bu konuda ısrarcı oldum. Komutan beni bir yere götürdü ve 50 metre ileride karakol olduğunu söyledi. Valizimi alıp araçtan indim. Yakında bir trafik polisi gördüm ve yanına giderek 'En yakın karakol nerede?' diye sordum. Trafik polisi de bana 'Burada karakol yok. En yakın 3 kilometre ötede çocuk şube var' dedi. Önümü dahi görmekte güçlük çekiyordum ve o halde yürüyerek Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gittim. Ben oradayken Mustafakemalpaşa'dan ailem geldi. Beni polis karakoluna götürdü. Karakolda bana şiddet uygulayan herkesten şikayetçi oldum" diye konuştu.Muhammet Süleyman Karakuş, salı günü Uludağ Tıp Fakültesi'nde göz ameliyatı olacağını söyledi. Öte yandan Karakuş'un iddialarıyla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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