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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Astsubayda sahte 'FG' plakası çıktı

Akıncı’da darbecilere destek veren Astsubay Orhun A.’nın aracında, terörist başı Fetullah Gülen’in isim ve soy isminin ilk harflerinin yer aldığı “34 FG 9406” sayılı sahte plaka ele geçirildi. Hakkında FETÖ ve darbeden dava açılan şüpheli A.’nın, “Resmi belgede sahtecilik” suçundan da cezalandırılması istendi.

Osman ÖzganYeni Şafak
Astsubayın aracında, terörist başı Fetullah Gülen’in isim ve soy isminin ilk harflerinin yer aldığı “34 FG 9406” sayılı sahte plaka ele geçirildi.
Astsubayın aracında, terörist başı Fetullah Gülen’in isim ve soy isminin ilk harflerinin yer aldığı “34 FG 9406” sayılı sahte plaka ele geçirildi.

FETÖ’cü darbe girişiminin merkezi olan Akıncı Üssü’ne bir grup darbeci askerle birlikte giden, polis ve halka ateş açma emri verdiği belirtilen eski TSK İnsani Yardım Tugay Komutanı Albay Ali Eraslan’ın odasında ele geçirilen isim listesindeki 11 şüpheliye dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, Akıncı davası sanıkları arasında yer alan ve yargılaması devam eden Eraslan’ın öncülüğünde 4 askeri aracın Akıncı Üssü’ne giderek darbeye katıldıkları anlatıldı. Özel aracıyla saat 21.00 sıralarında görev yaptığı kışlaya gelerek ‘alarm’ verdiği belirtilen Eraslan’ın emri altında bulunan ya da bulunmayan rütbelileri birliğe çağırdı ve silahlanması için talimat verdiği kaydedildi.

AJANDADAN İSİM LİSTESİ ÇIKTI

İddianameye göre, Eraslan’ın odasında yapılan aramada, ajanda içerisinde 14-15-16 Temmuz tarihlerine denk gelecek şekilde 2 sayfa halinde elle yazılmış 28 kişilik isim listesi ele geçirildi. Eraslan’ın, söz konusu listenin kendisi tarafından hazırlanmadığını iddia etmesi üzerine inceleme yapıldı. İnceleme sonucu yazıların Eraslan’ın el ürünü olduğu açığa çıktı. Listede yer alanların bir kısmının Akıncı Üssü’ne giderek darbe teşebbüsüne katıldıkları kaydedildi.

SAHTE “FG” PLAKASI ELE GEÇİRİLDİ

Yine listede ismi yer alan Orhun A. ile Kemal Ş.’nin, özel araçla darbeye katılmak üzere yola çıkan askeri araçları takip ettikleri ancak sivil araçla daha fazla gidemeyerek takibi bıraktıkları ifade edildi. İddianamede, o dönem Özel Ulaştırma Bölüğü’nde takım astsubayı olarak görev yapan ve 15 Temmuz gecesi tam teçhizatlı olarak birliğe gelen şüpheli A. ile ilgili önemli bir ayrıntı yer aldı. A.’nın askeri araçları takip ettikleri aracında elebaşı Fetullah Gülen’in isim ve soy isminin ilk harflerinin yer aldığı iki adet ‘34 FG 9406’ sayılı sahte plakanın ele geçirildiği belirtildi. Şüpheli A., savunmasında, FETÖ ile hiçbir irtibatını olmadığını ileri sürerek, “Kesinlikle Fetullahçı Terör Örgütü ile asla birlikte hareket etmedim, ben onların yüzünden askeri liseye giremedim. Sınavım çok iyi geçtiği halde daha başarısız olan arkadaşlar sınavı kazandı ben kazanamadım. Şu an ise bu yaptıklarından dolayı daha çok nefret ediyorum ve şu an onların yüzünden buradayım” iddiasında bulundu.

Bu konuda bilgim yok!

TSK İnsani Yardım Tugay Komutanı Albay Ali Eraslan’ın listesinde isimleri yer alan şüphelilerden bazılarının şehir dışında olduğu, bazılarının ise birliklerine geldiği kaydedildi. “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” ve “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamaları yöneltilen şüpheliler, listede isimlerinin yer almasına ilişkin, “Bu konuda hiç bir bilgim yok. Benim adımı niye yazdığını bilmiyorum” şeklinde savunma yaptı. Öte yandan, şüphelilerden, Elektronik ve Elektro Optik Sistemler Ana Bakım Merkezi Komutanlığı’nda elektronik mühendis teğmen olarak görev yapan şüpheli Arif D.’nin, örgüt içi şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespiti de iddianamede yer aldı. 15 Temmuz gecesi Gaziantep’te olduğunu söyleyen şüpheli D., ByLock isimli programı yüklemediğini ve kullanmadığını savundu.

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