Atamalar bugün

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmen adaylarının atamasının bugün yapılacağını duyurdu. Yaklaşık 50 bin adayın beklediği müjdeli haber dün geldi. Milli Eğitim Bakanlığıı, öğretmen atamalarının 24 Temmuz Salı günü (bugün) saat 10.00’da yapılacağını açıkladı. MEB’in soosyal medya sitesi Twitter üzerinden yapılan duyuruda, “20 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün saat 10.00’da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla MEB Başöğretmen Salolu’nda düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek” bilgisi paylaşıldı.

NEFESLER TUTULDU

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları MEB’in http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden de açıklanacak. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine de tebligat yapılacak. Böylece nefeslerini tutarak atamayı bekleyen binlerce öğretmen adayı yeni görev yerini öğrenecek.

50 BİN BAŞVURU

MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, 20 Temmuz’da sona erdi. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması için 50 bin 728 başvuru yapıldı. 3 bin 806 kontenjan ayrılan sınıf öğretmenliğine 9 bin 567 kişi, 1907 kontenjan verilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için 5 bin 115 aday başvuru yaptı. İlköğretim matematik öğretmenliğine 1453 kontenjan ayrılırken, başvuru 3 bin 437 oldu. Fen bilimleri-fen ve teknoloji öğretmenliğine 2 bin 925 kişi başvururken, kontenjan 1095’ti. 1450 kontenjan ayrılan Türkçe öğretmenliğine 3 bin 914, 2 bin 2 kontenjana sahip İngilizce öğretmenliğine 4 bin 307, 1676 kontenjan ayrılan okul öncesi öğretmenliğine 4 bin 575, 673 kontenjana sahip beden eğitimi öğretmenliğine ise 1848 kişi başvurdu.

4+2 YIL ÇALIŞACAKLAR

Adaylar, atandıkları ilde 4 yıl süresince sözleşmeli olarak çalışacak. Her sene sözleşmeleri yenilenecek. 4 yıl süresi sonunda öğretmenler kadroya alınacak. 2 yıl da kadrolu olarak çalışacak öğretmenler, atandıkları yerde toplamda 6 yıl çalıştıktan sonra faklı illere tayin isteyebilecek. Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme isteyecek olan öğretmenler, 4 yıl sözleşmeli oldukları için bu haktan yararlanamayacaklar. 4 yılın sonunda kadroya geçtikten sonra eş durumu tayin başvuru hakkı da elde edecekler.