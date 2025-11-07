Ateşkes rehaveti Gazze’yi vurur

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, bölgede açlık ve çaresizliğin her geçen gün arttığına dikkat çekti. Ateşkesle birlikte bölgeye uluslararası yardımların belirgin biçimde azaldığı bilgisini veren Cengiz, “Ateşkesle birlikte uluslararası kamuoyu rehavete kapıldı. Yardım kampanyaları yavaşladı. Gazze’de yardımların durması, binlerce ailenin açlığa terk edilmesi anlamına geliyor” dedi. Deniz Feneri Derneği’nin bölgede yardım çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü dile getiren Cengiz şunları kaydetti: “Gazze’nin en büyük umudu Türkiye. Türkiye de Gazze’deki en etkin ülke. Deniz Feneri olarak

2 yıl içinde 100 TIR insanı yardım, 6 bin kişiye barınma imkanı sağladık. 4,5 milyon öğün yemek dağıttık. Gazze’ye iki yolla yardım ulaştırıyoruz. Ürünleri ya içeriden satın alıyoruz ya da gönderilen malzemelerin içeri girmesini sağlıyoruz. İkinci yol, uluslararası baskıya rağmen istenilen düzeyde değil. Bu sebeple içeriden satın alma yoluna gidiyoruz.”