Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ateşkes rehaveti Gazze’yi vurur

Ateşkes rehaveti Gazze’yi vurur

04:007/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gazze.
Gazze.

7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in ağır saldırılarına maruz kalan Gazze’de ateşkesin ardından durum değişmedi.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, bölgede açlık ve çaresizliğin her geçen gün arttığına dikkat çekti. Ateşkesle birlikte bölgeye uluslararası yardımların belirgin biçimde azaldığı bilgisini veren Cengiz, “Ateşkesle birlikte uluslararası kamuoyu rehavete kapıldı. Yardım kampanyaları yavaşladı. Gazze’de yardımların durması, binlerce ailenin açlığa terk edilmesi anlamına geliyor” dedi. Deniz Feneri Derneği’nin bölgede yardım çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü dile getiren Cengiz şunları kaydetti: “Gazze’nin en büyük umudu Türkiye. Türkiye de Gazze’deki en etkin ülke. Deniz Feneri olarak

2 yıl içinde 100 TIR insanı yardım, 6 bin kişiye barınma imkanı sağladık. 4,5 milyon öğün yemek dağıttık. Gazze’ye iki yolla yardım ulaştırıyoruz. Ürünleri ya içeriden satın alıyoruz ya da gönderilen malzemelerin içeri girmesini sağlıyoruz. İkinci yol, uluslararası baskıya rağmen istenilen düzeyde değil. Bu sebeple içeriden satın alma yoluna gidiyoruz.”

Mehmet Cengiz


#Gazze
#Filistin
#Ateşkes
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
7 Kasım 2025 Cuma namazı saati: İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde cuma namazı saat kaçta? Diyanet cuma namazı vakitleri